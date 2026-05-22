Österreichs Klimaziele in Gefahr

Der OECD-Umweltprüfbericht 2026 zeigt, dass Österreich nicht auf Kurs ist, seine Klimaziele zu erreichen. Die Treibhausgasemissionen müssen um weitere 31 Prozent gesenkt werden, um das EU-Ziel für 2030 zu erreichen.

Österreich ist laut dem am Freitag veröffentlichten OECD- Umwelt prüfbericht 2026 nicht auf Kurs, seine Klimaziele zu erreichen. Die Treibhausgasemissionen sind zwar im Zeitraum 2010 bis 2024 um 22 Prozent gesunken, jedoch ist für die Erreichung des EU-Ziels für 2030 ein weiterer Rückgang um 31 Prozent erforderlich.

Die Industrie ist mit einem Anteil von 36 Prozent an den Emissionen sowie der Verkehr mit 29 Prozent die größten Verursacher. Fossile Brennstoffe machen noch immer rund 60 Prozent der gesamten Energieversorgung aus. Wenn Österreich das verbindliche Ziel im Rahmen der EU-Lastenteilungsverordnung verfehlt, müsste es zum Ausgleich Emissionszuteilungen von jenen EU-Ländern kaufen, die ihre Vorgaben übertroffen haben. Die Kompensationszahlungen könnten sich für den Zeitraum bis 2030 auf 1,6 bis 5,9 Milliarden Euro belaufen.

Die EU-Emissionsziele werden künftig weiter verschärft, was die Strafkosten im Jahrzehnt bis 2040 sogar auf bis zu 9,5 Milliarden Euro ansteigen lassen könnte. Der OECD-Bericht hebt den Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich hervor, die bereits 86 Prozent der Stromerzeugung ausmachen. Die Organisation fordert jedoch tiefgreifende Reformen, darunter einen raschen Abbau umweltschädlicher Subventionen, eine stärkere föderale Zusammenarbeit sowie striktere Maßnahmen gegen den hohen Flächenverbrauch und die Bodenversiegelung





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