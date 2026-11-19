Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll stellt die neue KI-Strategie vor. Die Agenda umfasst 15 Handlungsfelder, Rechenzentren und Bildung. Mehr Details hier.

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll hat am Donnerstagabend eine umfassende KI-Strategie für Österreich vorgestellt. Bei der sogenannten "Kipppunkt-Rede" im Büro des Staatssekretärs versammelten sich rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Justiz. Die Einladung richtete sich an Bundeskanzler Christian Stocker, Wirtschaftsminister sowie die Präsidenten des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofs. Auch die Rechnungshofpräsidentin und viele weitere Spitzenfunktionäre der Republik gehörten zu den geladenen Teilnehmern.

Ursprung der 25-seitigen KI-Agenda

Dieser Auftritt folgte auf einen direkten Auftrag von Bundeskanzler Christian Stocker. Vor genau zwei Monaten bat der Kanzler Alexander Pröll, eine künstliche Intelligenz-Strategie für die Republik zu erarbeiten. Pröll hat daraufhin mit Experten abgestimmt und nun eine 25-seitige Agenda präsentiert. Das Dokument definiert insgesamt 15 konkrete Handlungsfelder für die digitale Zukunft Österreichs. Pröll betonte, dass Nichtstun an diesem Punkt eine Entscheidung sei und keine Option bleibe. Das übergeordnete Ziel der Maßnahme ist es, Österreich im KI-Zeitalter handlungsfähig, wohlhabend und menschlich zu halten.

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Neue Strukturen und Rechenzentren in Europa

Der Kern des Konzepts besteht darin, den Staat und Unternehmen neu zu denken, statt KI nur in alte Prozesse zu integrieren. Alexander Pröll erklärte, man beginne, die Strukturen von morgen zu entwerfen, anstatt KI in Strukturen von gestern einzubauen. Ein zentrales und teils polarisierendes Thema ist dabei der Ausbau von Rechenzentren. Pröll schlägt eine Europäische Gemeinschaft für Rechenleistung vor. Ähnlich wie früher bei der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl sollen Staaten Kapazitäten verbinden, gemeinsam investieren und sich gegenseitig absichern.

Dieser Vorschlag zielt darauf ab, Europa die Entscheidungshoheit über die Infrastruktur seiner Zukunft zu geben. Für Österreich sind mehrere regional verteilte Standorte geplant, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Diese sollen virtuell als ein großes Rechenzentrum zusammenarbeiten. Pröll wies darauf hin, dass Rechenzentren heute zur kritischen Infrastruktur gehören. Einen konkreten Plan zu Standort und Bau wird der Staatssekretär im Dezember veröffentlichen.

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TikTok Europa und Physical AI als Fokus

Neben der Infrastruktur spielt auch die Kontrolle über große Plattformen eine Rolle. Alexander Pröll strebt an, TikTok Europa in europäische Hände zu führen. Diese Initiative wurde bereits gemeinsam mit Deutschland gestartet. Das Ziel entspricht der Struktur des US-Geschäfts von TikTok, das seit diesem Jahr mehrheitlich einem Konsortium aus US-amerikanischen und internationalen Investoren gehört. Parallel dazu erweitert die Agenda den KI-Begriff um die sogenannte Physical AI. Dies beschreibt KI mit Körper, etwa in Robotern, autonomen Fahrzeugen oder intelligenten Maschinen.

Pröll betonte, dass KI die Bildschirme verlässt und Teil der Fabriken, Fahrzeuge und Energiesysteme wird. Wenn zukünftige Systeme entstehen, soll österreichische Technologie darin enthalten sein. Zusätzlich zur nationalen und europäischen Ebene wird auch ein internationales KI-Zentrum unter dem Dach der Vereinten Nationen in Wien thematisiert. Dieser Vorschlag stammt ursprünglich vom Bundeskanzler und bleibt fester Bestandteil der neuen Strategie.

Bildungskonzept und Zeitplan bis 2027

Die Agenda enthält auch klare Vorgaben zum Verzicht auf Digitalisierung in bestimmten Bereichen. Alexander Pröll verwendet dafür den Begriff "Herzensbildung". Kindergarten und Volksschule sollen bildschirmfrei bleiben. Erst wenn Kinder Lesen, Schreiben, Rechnen, Konzentration und kritisches Denken beherrschen, soll KI als Werkzeug eingeführt werden. Dieser Ansatz soll die menschlichen Fähigkeiten bewahren, während Maschinen an Leistung gewinnen. Die Agenda ist derzeit parteipolitisch nicht akkordiert.

Stattdessen startet ein öffentlicher Begutachtungsprozess. Bürger können auf der Website kipppunkt.gv.at ihre Meinungen zu den Vorschlägen abgeben. Diese Rückmeldungen sowie fachliche, rechtliche und finanzielle Fragen werden im Frühjahr 2027 ausgewertet. Das finale Ziel ist die Vorlage einer koordinierten österreichischen KI-Strategie im ersten Halbjahr 2027. Dieser Prozess soll sicherstellen, dass die Pläne breit abgestützt sind, bevor sie in die Umsetzung gehen.