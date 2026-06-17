Österreichs Inflation steigt im Mai auf 3,7 Prozent - Dienstleistungen und Energie bleiben Haupttreiber

Die Inflationsrate in Österreich ist im Mai auf 3,7 Prozent gestiegen. Während Dienstleistungen und Energiekosten weiterhin stark anziehen, bleibt die Teuerung bei Lebensmitteln vergleichsweise moderat.

Die Teuerungsrate in Österreich ist im Mai weiter angestiegen und erreichte 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April. Dies wurde von der Statistik Austria am Mittwoch bekannt gegeben.

Gegenüber dem Vormonat verteuerte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent, womit die vorab veröffentlichte Schnellschätzung bestätigt wurde. Die Haupttreiber für den Inflationsanstieg waren Dienstleistungen, wobei insbesondere Preissprünge bei Flugtickets einen wesentlichen Beitrag leisteten. Zusätzlich wirkten sich Preiserhöhungen bei Treibstoffen und Heizöl aus, deren Anstieg im Vergleich zu den Vormonaten jedoch weniger dynamisch ausfiel. Nahrungsmittel trugen hingegen nur geringfügig zur Gesamtteuerung bei.

Der Mikrowarenkorb, der den täglichen Bedarf abbildet und neben Lebensmitteln auch Konsumgüter wie Tageszeitungen oder Kaffee im Kaffeehaus umfasst, verzeichnete im Jahresvergleich einen Anstieg von lediglich 0,5 Prozent. Der Miniwarenkorb, der den wöchentlichen Einkauf mit Lebensmitteln, Treibstoffen und Dienstleistungen repräsentiert, stieg dagegen um 5,8 Prozent. Die Entwicklung zeigt, dass die Inflation nach wie vor ungleich über verschiedene Bereiche der Konsumausgaben verteilt ist, wobei Dienstleistungen und Energiekosten nach wie vor den größten Druck auf die Haushalte ausüben





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