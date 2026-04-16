Österreichs Handballerinnen reisen zur EM nach Brno

Die österreichische Frauen-Handballnationalmannschaft tritt bei der Europameisterschaft 2024 in Brno an. Die Auslosung ergab eine interessante Gruppe mit den Niederlanden, Tschechien und Kroatien. Trainer Monique Tijsterman ist zufrieden, Sportdirektor Patrick Fölser sieht gute Chancen im Duell mit den Tschechinnen.

Das österreich ische Frauennationalteam im Handball wird bei der bevorstehenden Europameisterschaft , die gemeinsam von Tschechien, der Slowakei, Polen, Rumänien und der Türkei ausgerichtet wird, in Brno (Brünn) antreten. Dies bestätigte die Auslosung am Donnerstag in Katowice.

Die niederländische Trainerin Monique Tijsterman äußerte sich zufrieden mit der Zusammensetzung der Gruppe: „Ich bin zufrieden mit dieser Gruppe. Eine EM ist immer schwer zu spielen, da man ausschließlich auf starke Nationen trifft.“ Für Sportdirektor Patrick Fölser hat insbesondere das Aufeinandertreffen mit den tschechischen Gastgeberinnen eine hohe strategische Bedeutung.

Die beiden besten Teams jeder der sechs Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde. Fölser sieht hier ein realistisches Ziel für Österreich: „Tschechien ist eine Mannschaft, mit der wir um Platz zwei fighten können.“ Die Wahl von Brno als Spielort empfindet Fölser als ideal, da sie den österreichischen Fans eine geringe Anreisestrecke ermöglicht: „Das ist eine schöne Geschichte. Dadurch haben unsere Fans keine weite Anreise.“

Die jüngsten Erinnerungen an den Gruppenfavoriten Niederlande sind für das rot-weiß-rote Team noch frisch. Die Niederlande sind mehrfacher Medaillengewinner bei Großereignissen. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Dezember unterlag Österreich, das das Turnier auf Platz 16 beendete, den Niederländerinnen klar mit 22:34. Die Niederländerinnen erreichten damals den vierten Platz. Tschechien bewegte sich in den vergangenen Jahren auf einem ähnlichen Niveau wie Österreich und belegte zuletzt den 18. Platz bei der Weltmeisterschaft. Kroatien hingegen wird in dieser Gruppe als Außenseiter eingeschätzt.

Parallel zu den Vorbereitungen für die EM gibt es positive Nachrichten aus dem Nachwuchsbereich. Jonas Mürzl blickt mit Vorfreude auf sein erstes Finalspiel zu Hause und bezeichnet es als „ein Riesenfest für Verein und Fans!“ Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung des Handballsports für die heimische Gemeinschaft und die Begeisterung, die mit solchen Veranstaltungen einhergeht.

Die Teilnahme an einer Europameisterschaft stellt für jedes Team eine immense Herausforderung dar, und die Gruppeneinteilung erfordert strategische Planung und eine starke mentale Verfassung der Spielerinnen. Die Möglichkeit, in einem nahegelegenen Austragungsort zu spielen, könnte der österreichischen Auswahl einen zusätzlichen Motivationsschub verleihen, da die Unterstützung durch heimische Fans oft einen spürbaren Einfluss auf die Leistung haben kann. Die vergangenen Leistungen gegen stärkere Nationen werden nun als wichtiger Erfahrungsschatz betrachtet, um sich gezielt auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Die Auslosung hat somit nicht nur die sportlichen Begegnungen festgelegt, sondern auch die Erwartungen und strategischen Überlegungen für das österreichische Team maßgeblich beeinflusst. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Taktiken zu verfeinern und die Form der Spielerinnen auf den Höhepunkt zu bringen, damit sie bei der EM ihr bestes Handball zeigen können.





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