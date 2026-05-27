Österreichs Gesundheitssystem in der Krise: Zwei-Klassen-Medizin und Reformvorschläge

Das österreichische Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen: trotz hoher Ausgaben lange Wartezeiten auf Facharzttermine, Personalmangel und eine zunehmende Zwei-Klassen-Medizin. Während die Bundesregierung digital ausbaut, schlägt Tirols Landeshauptmann Anton Mattle eine "Finanzierung aus einer Hand" vor, um Versorgung zu verbessern.

Das österreich ische Gesundheitssystem stand lange für hohe Qualität, doch mittlerweile zeigt es gravierende Schwächen. Trotz Ausgaben von über zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts spüren viele Menschen im Alltag wenig von einer optimalen Versorgung.

Besonders deutlich wird dies bei Facharztterminen: Wer einen Hautarzt, Orthopäden oder Neurologen需要, muss oft monatelang warten. Viele weichen auf teure Wahlarzt-Praxen aus, sodass von einer Zwei-Klassen-Medizin gesprochen wird. Wer Geld hat, erhält schneller Hilfe, wer nur auf die Kasse angewiesen ist, braucht Geduld. Ein Hauptproblem ist der Personalmangel sowohl in Spitälern als auch in der Kassenmedizin.

Ärzte und Pflegekräfte fehlen, viele wechseln wegen besserer Arbeitsbedingungen in den Privatbereich oder gehen ins Ausland. Gleichzeitig steigt durch die alternde Bevölkerung der Druck auf das System, insbesondere in ländlichen Regionen wird es schwieriger, offene Kassenstellen zu besetzen. Die Bundesregierung versucht mit Reformen gegenzusteuern. Ab 2026 werden digitale Gesundheitsangebote wie der elektronische Mutter-Kind-Pass massiv ausgebaut.

Telemedizin und digitale Services sollen den Patientenalltag erleichtern und Wartezeiten reduzieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau von Primärversorgungszentren. Trotz dieser Maßnahmen wächst die Kritik; der Rechnungshof schlägt Alarm, denn die hohen Kosten gefährdeten die Versorgungssicherheit. Bund, Länder und Sozialversicherung verhandeln seit Monaten über neue Finanzierungsmodelle und Strukturreformen, doch große Durchbrüche blieben bisher aus.

Für zusätzliche Diskussionen sorgte nun Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. Er präsentierte am Mittwoch eigene Reformvorschläge, vor allem eine "Finanzierung aus einer Hand". Die Finanzierung soll über die Landesgesundheitsfonds laufen, während die gesamtstaatliche Steuerung beim Bund bleibt. Mattle betonte in der ORF-Sendung "ZIB2", dass er Patienten ganz in den Mittelpunkt stellen wolle.

Ambulanzen und stationäre Bereiche sollten aus den Landesgesundheitsfonds finanziert werden, die aus Steuermitteln und Mitteln der Sozialversicherungen gespeist werden. Bisher gebe es zwei getrennte Wege, die künftig in einen Topf zusammengeführt werden sollen. Beide Säulen - intramural und extramural - blieben für die Patienten zuständig. Die Sozialversicherungen sollten ihre Stimme in den Landesgesundheitsfonds behalten, während Aufgaben wie Verhandlungen mit Ärzten oder Medikamentenbeschaffung auf Bundesebene lägen.

Die angedachte "Patientensteuerung" solle eine zentrale Anlaufstelle schaffen, um Ressourcen zu sparen und schnellere Termine mit kürzeren Wartezeiten zu ermöglichen. Mattle betonte, dass das hochwertige Gesundheitssystem auch künftig finanzierbar sei, wenn man die Reformen jetzt angehe.

Zudem müssten Bundesländergrenzen gesprengt werden, um Gesundheitsregionen zu schaffen, in denen Patienten wohnortnahe und qualitativ hochwertige Versorgung erhalten





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