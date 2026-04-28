Österreichs Gärten werden zur Igel-Straße – Ein Netzwerk für Wildtiere entsteht

Eine neue Initiative in Österreich vernetzt tierfreundlich gestaltete Gärten, um Lebensräume für Wildtiere zu schaffen und Österreichs längste ‚Igel-Straße‘ zu realisieren. Ziel ist es, Wildtieren sichere Wege durch bebaute Gebiete zu ermöglichen und die Artenvielfalt in Gärten zu fördern.

Österreich s Gärten sollen zu einem flächendeckenden Netzwerk für Wildtiere , insbesondere Igel , werden. Eine neue Initiative zielt darauf ab, tierfreundlich gestaltete Gärten im ganzen Land zu identifizieren und miteinander zu verbinden, um so Österreich s längste ‚ Igel -Straße‘ zu schaffen.

Diese ‚Igel-Straße‘ soll Wildtieren sichere und durchgängige Wege durch bebaute Gebiete ermöglichen, da viele Tiere durch Hindernisse wie Zäune, Mauern und Betonsockel in ihrer Bewegung eingeschränkt werden. Oftmals fehlt es in konventionell gestalteten Gärten zudem an den grundlegenden Bedürfnissen von Wildtieren – an ausreichend Nahrung, sicheren Rückzugsorten und Schutz vor Gefahren. Moderne Gartenpraktiken, wie der Einsatz von Mährobotern oder ungesicherten Pools, stellen für Igel und andere Wildtiere zusätzliche Risiken dar und verwandeln Gärten zunehmend in unpassierbare Hindernisse.

Die Initiative betont, dass bereits einfache Maßnahmen einen erheblichen positiven Einfluss auf die Lebensbedingungen von Wildtieren haben können. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von Durchlässen in Zäunen, die Bepflanzung mit heimischen Pflanzenarten und die Schaffung naturnaher Strukturen, die Nahrung, Schutz und Ruhe bieten. Hecken werden dabei als besonders wertvolle Elemente für die Biodiversität hervorgehoben, da sie einen großen ungenutzten Raum für die Förderung der Artenvielfalt bieten.

Die Vernetzung von Gärten ist ein entscheidender Schritt, um die Fragmentierung von Lebensräumen zu überwinden und Wildtieren mehr Lebensraum im direkten Umfeld von Menschen zu ermöglichen. Durch die Schaffung dieser durchgängigen Verbindungen können Tiere leichter Nahrung suchen, Partner finden und sich vor Gefahren schützen. Die Initiative richtet sich an alle Gartenbesitzer in Österreich und lädt sie ein, ihre Gärten in eine Datenbank einzutragen, um Teil dieser landesweiten Bewegung zu werden.

Die Eintragung ermöglicht es, ein Netzwerk von tierfreundlichen Gärten aufzubauen und die Fortschritte bei der Schaffung der ‚Igel-Straße‘ zu verfolgen. Es geht nicht nur darum, Igel zu schützen, sondern auch darum, die gesamte Artenvielfalt in unseren Gärten zu fördern. Ein naturnaher Garten bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten, Vögeln und anderen Kleintieren, die alle eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen.

Die Initiative möchte das Bewusstsein für die Bedeutung von naturnahen Gärten schärfen und Gartenbesitzer dazu ermutigen, ihre Gärten so zu gestalten, dass sie einen positiven Beitrag zum Naturschutz leisten. Die Idee ist, dass jeder Garten, egal wie klein er ist, einen wertvollen Beitrag zur Schaffung eines lebenswerten Lebensraums für Wildtiere leisten kann. Die langfristige Vision der Initiative ist es, ein flächendeckendes Netzwerk von tierfreundlichen Gärten in ganz Österreich zu etablieren, das es Wildtieren ermöglicht, sich frei und sicher zu bewegen.

Dies erfordert eine breite Beteiligung der Bevölkerung und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Gartenbesitzern, Naturschutzorganisationen und Kommunen. Die Initiative bietet Informationen und Beratung zu den besten Praktiken für die Gestaltung tierfreundlicher Gärten und unterstützt Gartenbesitzer bei der Umsetzung von geeigneten Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise Tipps zur Auswahl der richtigen Pflanzen, zur Gestaltung von Hecken und Sträuchern, zur Anlage von Wasserstellen und zur Vermeidung von Gefahrenquellen.

Die Initiative setzt auch auf die Bildung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Naturschutzes in Gärten zu schärfen. Durch Workshops, Vorträge und Informationsmaterialien werden Gartenbesitzer über die Möglichkeiten informiert, wie sie ihren Gärten zu einem Paradies für Wildtiere machen können. Die Schaffung der ‚Igel-Straße‘ ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Naturschutz und Lebensraumgestaltung in Einklang gebracht werden können und wie jeder Einzelne einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten kann.

Die Initiative ist ein Aufruf an alle Österreicher, ihre Gärten in einen wertvollen Lebensraum für Wildtiere zu verwandeln und Teil einer landesweiten Bewegung für mehr Naturschutz zu werden





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