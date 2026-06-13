Österreichs Fußballnationalmannschaft hofft auf Erfolg bei der EM 2024. Das dynamische Duo David Alaba und Xaver Schlager ist für die Mannschaft entscheidend. Die Zahlen aus der WM-Quali zeigen, dass diese beiden Teamkicker noch immer das Um und Auf in unserer Offensive sind.

Österreich s Fußballnationalmannschaft hofft auf Erfolg bei der EM 2024 , nachdem das dynamische Duo David Alaba und Xaver Schlager als einzige beide Spieler bei den letzten drei Turnieren Österreich s dabei war.

Die Zahlen aus der WM-Quali zeigen, dass diese beiden Teamkicker noch immer das Um und Auf in unserer Offensive sind. Einzig Norwegens Star Erling Haaland überflügelt das dynamische Duo. Österreich hat zuletzt drei Europameisterschaften in Folge erreicht, aber in diesem Jahr wird es ohne David Alaba sein, der 2024 verletzt ausgefallen ist. Es waren nur zwei Team-Routiniers, die den EM-Hattrick schafften.

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