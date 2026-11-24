Bundeskanzler Christian Stocker und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner präsentierte in Wiener Neustadt die erste nationale Strategie zum Schutz vor Drohnenangriffen.

Bundeskanzler Christian Stocker und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner haben in Wiener Neustadt die erste umfassende Drohnenschutz-Strategie Österreichs vorgestellt. Das von Innenministerium federführend erarbeitete 28-seitige Papier markiert einen signifikanten Wendepunkt in der Sicherheitspolitik, da unbemannte Flugkörper derzeit als größte Bedrohung des aktuellen Jahrhunderts eingestuft werden. Diese Einschätzung unterstreicht Tanner ausdrücklich, um die Dringlichkeit der Maßnahmen zu betonen. Der gemeinsame Tenor der Regierungsparteien lautet klar, dass alle staatlichen Stellen enger zusammenarbeiten müssen, um die Bevölkerung effektiv zu schützen.

Konkrete Maßnahmen und institutionelle Anpassungen

Die neu vorgestellte Strategie sieht vor, dass ein neues Drohnenlagezentrum im Innenministerium angesiedelt wird. Innenminister Karner kündigte diese Einrichtung an, um die Bedrohungslage kontinuierlich zu bewerten und nicht mehr nur anlassbezogen Lagebilder zu erstellen. Zudem wird die Direktion für Spezialeinheiten, zu der die Sondereinheit Cobra gehört, ab 2027 zwei hochmoderne und teilmobile Drohnenabwehrsysteme erhalten. Details zu diesen Systemen werden aus Sicherheitsgründen nicht offengelegt, es handelt sich jedoch wahrscheinlich um Fahrzeuge mit fortschrittlicher Detektions- und Abwehrtechnik.

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Diese Investitionen sind notwendig, da die Technologieentwicklung extrem schnell verläuft. Ein Experte des Bundesheeres erklärte gegenüber der Presse, dass sich die Bedrohungslage alle zwei Monate grundlegend ändert. Dieser schnelle Wandel zwingt die Sicherheitsbehörden zu ständigen Anpassungen ihrer Strategien und Technologien. Die Vielfalt der Drohnen reicht von kleinen, tragbaren Modellen bis zu großen russischen Geran-Drohnen, die sich nicht einfach durch elektronisches Stören ausschalten lassen.

Rolle der Behörden und Infrastruktur-Betreiber

Drohnenabwehr ist primär eine Aufgabe der Polizei, sofern kein Angriff auf die Souveränität der Republik vorliegt. In diesen Fällen ist das Bundesheer zuständig. Die Sondereinheit Cobra hat zwar viel Expertise im Schutz von Großveranstaltungen aufgebaut, eine dauernde Überwachung der kritischen Infrastruktur im gesamten Land würde sie jedoch überfordern. Dafür fehlen derzeit die notwendigen personellen und materiellen Mittel. Daher sollen Betreiber von Flughäfen oder Raffinerien künftig selbst Abwehrmaßnahmen ergreifen dürfen.

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Eine Reform des Telekommunikationsgesetzes ist derzeit in Arbeit, um diese Veränderungen rechtlich abzusichern. Betroffene Betreiber, die auf der Liste des Staatsschutzes oder nach dem Resilienzgesetz eingestuft sind, sollen nach behördlicher Bewilligung geeignete Drohnenabwehrsysteme betreiben können. Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer betonte, dass solche Maßnahmen Unternehmen auch effektiv vor Industriespionage schützen können, indem sie die Funkverbindung zu unbefugten Drohnen stören.

Praktische Umsetzung und rechtliche Grundlagen

Einige Maßnahmen der Strategie gelten bereits seit längerer Zeit. Seit September dürfen Behörden Drohnen bei bestimmten Verwaltungsübertretungen beschlagnahmen. Zusätzlich zur Strafe ist der sogenannte Verfall der Drohne möglich, wodurch das Gerät dauerhaft enteignet wird. Seit Oktober kann jedes Ministerium für seinen Zuständigkeitsbereich Geozonen festlegen, in denen Drohnenflüge eingeschränkt oder verboten sind. Bisher war dieses Recht nur dem Infrastrukturministerium vorbehalten.

Trotz dieser Regelungen bleibt die praktische Umsetzung eine Herausforderung. Viele Überlegungen müssen erst den Praxistest bestehen, darunter die geplanten Schnittstellen zwischen den vielen zuständigen Ministerien und Behörden wie Austro Control. Bei einem Angriff wie im August auf den Flughafen Leipzig bleiben nur zwei bis drei Minuten, um die Drohne zu detektieren und abzuschießen. In dieser knappen Zeit ist keine Zeit für Zuständigkeitsfragen, was die Notwendigkeit einer gut koordinierten Strategie unterstreicht.

Auswirkungen und finanzielle Fragen

Österreich steht bei der Drohnenabwehr vor einer Herkulesaufgabe, wie die Präsentation in Wiener Neustadt deutlich machte. Kanzler Christian Stocker warnte davor, das Land als Insel der Seligen zu betrachten, und betonte, dass man bestmöglich vorbereitet sein muss. Die Finanzierung der Maßnahmen ist nicht überall geklärt, was Unsicherheit schürt. Dennoch ist der Wille zur Zusammenarbeit unmissverständlich: Das Wort gesamtstaatlich kommt mehr als zwanzig Mal im Strategiepapier vor.

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Die vorgezeigten Drohnen im Hangar der Cobra verdeutlichen die Vielfalt der Bedrohungen. Während einige Modelle durch Jamming gestört werden können, sind andere durch Glasfaserkabel oder KI gesteuert. Diese technologische Überlegenheit der Angreifer erfordert innovative Abwehrmaßnahmen. Die Regierung plant, durch enge Kooperation und technische Aufrüstung die Sicherheit in Österreich zu erhöhen und auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein.