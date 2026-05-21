Österreichs Doppelbudget 2027/28: Sparpläne lösen heftige politische Debatten aus

Die österreichische Bundesregierung plant für das Doppelbudget 2027/28 weitreichende Einsparungen bei der ÖBB, in der Landwirtschaft sowie im Bildungssektor, was zu scharfer Kritik von Opposition und Landesregierungen führt.

Die österreich ische Bundesregierung befindet sich derzeit in einer intensiven Phase der Planung für das anstehende Doppelbudget der Jahre 2027 und 2028. Ein zentraler Termin in diesem Prozess ist die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer, die für den 10.

Juni angesetzt wurde. Parallel dazu wird erwartet, dass in Kürze das sogenannte Budgetbegleitgesetz in die Begutachtung geht, welches die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der finanziellen Planungen schafft. In diesem Zusammenhang ist ein internes Arbeitspapier der Koalitionsparteien an die Öffentlichkeit gelangt, das erste detaillierte Einblicke in die geplanten Sparmaßnahmen gibt. Das Dokument deutet darauf hin, dass die Regierung verstärkt auf Konsolidierungen in verschiedenen staatlichen Sektoren setzen wird, um die fiskalische Stabilität zu gewährleisten.

Ein besonders kritischer Punkt betrifft die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Hier sind im Rahmen des ÖBB-Rahmenplans sowie durch eine geplante Reform der ÖBB-Holding signifikante Einsparungen vorgesehen. Für das Jahr 2027 rechnet die Regierung mit einer Konsolidierung in Höhe von 55 Millionen Euro, während dieser Betrag im Jahr 2028 auf beachtliche 285 Millionen Euro ansteigen soll. Diese finanziellen Kürzungen könnten jedoch direkte Auswirkungen auf wichtige Infrastrukturprojekte haben.

So gibt es konkrete Hinweise darauf, dass das zweite Teilstück der Unterinntalbahn, welches die Strecke zwischen Radfeld und Kufstein sowie Schafenau umfasst, verschoben oder sogar gestrichen werden könnte. Diese Entwicklung wird von Landeshauptmann Anton Mattle sehr kritisch gesehen, da diese Strecke eine essenzielle Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel darstellt. Mattle warnt davor, dass Österreich damit seine Position in der Transitpolitik schwäche und der deutschen Bundesregierung in Berlin, die ebenfalls mit Verzögerungen bei ihren Zulaufstrecken kämpft, unnötig Recht gebe.

Neben der Infrastruktur rückt auch die Landwirtschaft ins Visier der Sparmaßnahmen. Die Bundesregierung beabsichtigt, bestimmte Privilegien bei der Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen für Landwirte zu streichen. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Pensionsversicherungsbeiträge von 17 Prozent auf 17,4 Prozent geplant. Zusammen mit einer gesteigerten Dividende der Bundesforste sollen so jährlich etwa 50 Millionen Euro generiert werden.

Diese Summe soll im Wesentlichen dazu dienen, die Agrardiesel-Vergütung in gleicher Höhe zu finanzieren, sodass die Landwirtschaft diese Subvention faktisch selbst trägt. Ein weiterer Hebel zur Kostensenkung soll beim Arbeitsmarktservice (AMS) angesetzt werden. Hier plant die Regierung, die Förderungen für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen zu kürzen, was eine jährliche Ersparnis von 100 Millionen Euro bewirken soll. Die Regierung begründet dies mit Zweifeln an der bisherigen Treffsicherheit der Eingliederungsbeihilfen, die derzeit insgesamt 185 Millionen Euro pro Jahr kosten.

Die wohl heftigsten Kontroversen lösen jedoch die kolportierten Kürzungen im Bereich der Wissenschaft und Forschung aus. Berichten zufolge müssen sich die Universitäten in der nächsten Leistungsvereinbarungsperiode von 2028 bis 2030 auf eine Mittelkürzung von rund einer Milliarde Euro einstellen. Diese Nachricht löste eine Welle der Entrüstung aus. Die FPÖ bezeichnet die Pläne als mutlos und zukunftslos, während die Grünen in den Worten von Sigrid Maurer einen historischen Angriff auf den Wissenschaftsstandort Österreich sehen.

Besonders die SPÖ gerät hier in eine schwierige Lage, da sie sowohl das Finanzministerium als auch das Wissenschaftsministerium besetzt hält. Sogar aus den eigenen Landesorganisationen in Kärnten, dem Burgenland und Oberösterreich regt sich Widerstand. Landeshauptmann Daniel Fellner und andere regionale Funktionäre betonen, dass Investitionen in Bildung kein Kostenfaktor sein dürfen und Kürzungen den langfristigen Wohlstand gefährden würden. Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner versuchte unterdessen, die Situation zu beruhigen.

In einer Erklärung im Nationalrat betonte sie, dass das Budget noch in der Verhandlungsphase befinde und die genannten Milliardenkürzungen weder definitiv beschlossen noch in Stein gemeißelt seien. Sie wies darauf hin, dass die aktuellen Diskussionen auf vorläufigen Entwürfen basieren.

Zudem stellte sie klar, dass eine Erhöhung der Studiengebühren, die von einigen Seiten als mögliche Alternative zu den Kürzungen ins Spiel gebracht wurde, derzeit nicht vorgesehen ist und ausgeschlossen werden kann. Die kommenden Wochen werden zeigen, in welcher Form die finalen Kompromisse zwischen den Koalitionspartnern und unter Berücksichtigung der Kritik aus den Bundesländern aussehen werden





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