Österreichs Doppelbudget 2027/28: Fünf Milliarden Euro Konsolidierung und breite Sparmaßnahmen

Finanzminister Marterbauer stellt das Doppelbudget für 2027/28 vor. Ein fünf Milliarden Euro schweres Paket soll Österreich aus dem EU-Defizitverfahren führen, mit Sparmaßnahmen quer durch die Ressorts und investiven Offensiven.

Der österreich ische Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) präsentiert am 10. Juni um 10 Uhr im Parlament das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028. Es handelt sich um das zweite Doppelbudget unter seiner Führung.

Um Österreich wie geplant bis 2028 aus dem EU-Defizitverfahren zu führen, hat die Regierung ein umfassendes Konsolidierungspaket im Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro für die beiden Jahre geschnürt. Die Redezeit wurde auf 90 Minuten angesetzt - angelehnt an die Dauer eines Fußballspiels und auch an eine Uni-Vorlesung. Als humorvolle Anspielung auf die Vorliebe des Ministers und seiner Mitarbeiter für Primzahlen wurde die Zeichenzahl der Budgetrede als Primzahl gewählt. Marterbauer hatte den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bereits vorab informiert.

Van der Bellen äußerte anschließend auf Instagram, dass ein Weiter-wie-bisher nicht möglich sei und nun Veränderungen bereit sein müssten. Das Budgetwerk liegt in digitaler Form vor; gedruckt werden nur wenige Exemplare für hochrangige Amtsinhaber. Der gedruckte Kern umfasst etwa 2000 Seiten, hinzu kommen Teilhefte und Beilagen. Inhaltlich wird ein Spar- und Offensivpaket erwartet, das je zur Hälfte aus Einsparungen und investiven Maßnahmen besteht.

Sparmaßnahmen zielen auf eine Verringerung der Ausgaben, während Offensivmaßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit stärken sollen. Bereits bekannte Einsparungen betreffen nahezu alle Ressorts, einschließlich Kürzungen bei Familienleistungen und Renten (außer Mindestrenten), die unter der Inflationsrate angepasst werden. Die Familienbeihilfe wird eingefroren. Gleichzeitig soll die Bankenabgabe erhöht werden, und Unternehmen mit Gewinnen über einer Million Euro sollen einen höheren Körperschaftsteuersatz zahlen. Zudem sind höhere Verkehrsstrafen geplant, um zusätzliche Einnahmen zu generieren





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