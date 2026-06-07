Österreichs Doppelbudget 2027/2028 präsentiert: Fünf Milliarden Euro für Sanierung und Zukunftsinvestitionen

Die österreichische Regierung präsentiert ein umfassendes Doppelbudget für 2027 und 2028 mit einem Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro. Es kombiniert strukturelle Einsparungen mit gezielten Investitionen in Bereiche wie Wohnbau, Bildung und Verteidigung, um fiskalische Stabilität und Wachstum zu fördern.

Am Mittwoch wird Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Nationalrat seine Budgetrede halten und die Eckpunkte des Finanzplans für die Jahre 2027 und 2028 vorstellen. Schon am Sonntag hatte die Regierungsspitze das Motto des Doppelbudgets bekannt gegeben: "Aufschwung.

Gerechtigkeit. Reformen". Das Budget basiert auf zwei gleichwertigen Säulen: Budgetsanierung und Zukunftsgestaltung. Insgesamt umfasst das Paket ein Volumen von fünf Milliarden Euro, wobei rund 2,5 Milliarden Euro für Einsparungen und weitere 2,5 Milliarden Euro für Investitionen in die Zukunft deslands vorgesehen sind.

Die geplanten Maßnahmen erstrecken sich sowohl auf die Einnahmen- als auch auf die Ausgabenseite. Ein zentraler Punkt ist die Senkung der Abgabenquote um einen Prozentpunkt bis 2028, was einem Volumen von zwei Milliarden Euro entspricht. Die Regierung versichert, dass die notwendigen budgetären Kürzungen nicht zulasten der sozialen Absicherung gehen sollen. Stattdessen sollen Bereiche wie Arbeitsmarktpolitik und der Kampf gegen Kinderarmut gestärkt werden.

Arbeit und Leistung sollen sich wieder mehr lohnen, was unter anderem durch ein verpflichtendes Integrationsprogramm, die sogenannte "Aktiv-Pension" und Reformen im Bereich der Sozialleistungen erreicht werden soll. Darüber hinaus sind ein Wohnbaupaket zur erleichterten Nutzung von Bundesmitteln für geförderten Wohnungsbau sowie bereits bekannte Maßnahmen wie die Verlängerung der strategischen Gasreserve und die Erhöhung des Verteidigungsbudgets auf 5,43 Milliarden Euro bis 2028 enthalten.

Das Frauenbudget soll auf knapp 51 Millionen Euro aufgestockt werden, und 340 Millionen Euro sind für den Ausbau der Elementarbildung, konkret ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, vorgesehen. Auch beim Personal wird gespart, womit das politische System einen Beitrag zur Budgetsanierung leisten soll. Konkrete Details zur Parteienförderung oder einer möglichen Kürzung bleiben jedoch zunächst offen. Finanzminister Marterbauer betonte, das Budget sei "in einer Krise, aber kein Krisenbudget".

Es kombiniere konsequente Sanierung mit gezielten Maßnahmen zur Stärkung von Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Damit solle Stabilität als entscheidender Standortfaktor in unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Zeiten gesichert werden. Die Oppositionsparteien reagierten unterschiedlich: Die SPÖ spricht von einem "ausgewogenen Mix" aus strukturellen Sanierungsmaßnahmen und wirtschaftlichen Impulsen, während die NEOS den Fokus auf Bildungsbereich und Systemsparen betonen.

Alle Parteien warnen vor den schwierigen Rahmenbedingungen, sehen das Budget aber als notwendigen Schritt, um das EU-Defizitverfahren zu verlassen und gleichzeitig Spielräume für Entlastung, Investitionen und mehr Krisenresilienz zu schaffen. Das Budget 2027/2028 stellt somit ein umfassendes Paket dar, das auf Konsolidierung und Investitionen in die Zukunft gleichermaßen setzt und versucht, den Balanceakt zwischen fiskalischer Disziplin und sozialer wie wirtschaftlicher Förderung zu bewältigen. Die Details werden in den kommenden Tagen und Wochen im Parlament weiter ausgehandelt und konkretisiert werden.

Insgesamt spiegelt das Budget den Anspruch wider, Österreich durch Reformen und Investitionen gestärkt aus aktuellen Herausforderungen zu führen und gleichzeitig eine solide finanzielle Grundlage für die kommenden Jahre zu schaffen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von Steuerreformen über Sozialleistungsanpassungen bis hin zu Infrastruktur- und Bildungsinvestitionen, um langfristige Wachstumsperspektiven zu eröffnen. Gleichzeitig wird betont, dass die Einsparungen transparent und nachhaltig gestaltet werden sollen, ohne die sozialen Sicherungssysteme zu untergraben.

Das Budget dokumentiert damit den Versuch, einen Mittelweg zwischen notwendiger Konsolidierung und gezielter Zukunftsvorsorge zu finden und gleichzeitig den Erwartungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gerecht zu werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Umsetzung in der Praxis gestalten wird und welche Auswirkungen die geplanten Reformen auf den österreichischen Arbeitsmarkt, die Sozialsysteme und die Wirtschaft insgesamt haben werden. Die Debatte im Nationalrat dürfte intensiv werden, da die Opposit





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