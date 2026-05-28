Die Neos kritisieren die Verzögerung bei der Schaffung der KI-Behörde in Österreich. Die Behörde sollte Unternehmen und Organisationen bei der Umsetzung von KI-Maßnahmen beraten.

Österreichs Digitalisierungsstaatssekretariat hält sich an die EU-weiten Anpassungen zum AI Act fest. Die Neos kritisieren die Verzögerung bei der Schaffung der KI-Behörde. Gemäß EU-Verordnung hätte Österreich bereits bis August letzten Jahres eine nationale KI-Behörde schaffen sollen.

Die Behörde würde Unternehmen und Organisationen bei der Umsetzung von KI-Maßnahmen beraten. Der zuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll hatte im Juli 2025 angekündigt, bis zum Ende des Sommers werde es eine Lösung geben. Bis heute gibt es sie nicht. Die Unstimmigkeiten zwischen den Koalitionspartnern betreffen die Ansiedelung der Behörde bei der RTR.

Die Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer hatte im April festgehalten, dass Unsicherheiten beim Datenschutz und bei rechtlichen Fragen beim KI-Einsatz noch bremsend wirken. Sie forderte die Errichtung der KI-Behörde bei der RTR. Die Neos finden, es hat jetzt lange genug gedauert. Sie erwarten, dass endlich konstruktiv über die Umsetzung des AI Acts verhandelt wird.

Die klaren Strukturen und Rechtssicherheit sind entscheidend für die Bürger und die Wirtschaft. Die Neos fordern eine moderne, zentrale Digitalbehörde, die klare Kompetenzen hat und bündelt und so ihre Rolle als Kontrollinstanz wahrnehmen kann





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KI-Behörde AI Act Digitalisierungsstaatssekretariat Alexander Pröll RTR

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nina Blum bringt „Sugar“ und die 20er in die Eden BarMit stilechtem 20er-Jahre-Jazz, aufwendigen Original-Kostümen und kulinarischen Schmankerln gab das spielfreudige Ensemble rund um Intendantin Nina Blum und Adriana Zartl einen fulminanten Vorgeschmack auf das kommende Sommertheater-Highlight „SUGAR. MANCHE MÖGEN’S HEISS“.

Read more »

Die Türkei gleitet in eine Autokratie ab: Erdoğan zerschlägt die...Duygu Özkan, Jahrgang 1981, ist seit 2009 für „Die Presse“ tätig. Im Ressort Außenpolitik schreibt sie hauptsächlich über den Nahen Osten, Gesellschaftspolitik sowie multilaterale Themen. Sie studierte Geschichtswissenschaften an der Humboldt Universität zu Berlin sowie an der Universität Wien.

Read more »

Islamist verurteilt - Attentat in Villach 2025 erschüttert GemeinschaftDer im Februar 2025 in Villach verurteilte Islamist Ahmad G. tötete einen 14‑Jährigen und verletzte mehrere. Der Prozess offenbarte die anhaltende Gefährlichkeit des Täters, sein fehlendes Reuegefühl und die tiefgreifenden psychischen und physischen Folgen für die Opfer sowie die gesamte Gesellschaft. Die Ermittlungen betrafen auch die Radschnelle Radikalisierung des Täters, seine Versuche, Wachen zu verletzen, während er im Gefängnis war, und die gesellschaftlichen Auswirkungen des Anschlags, darunter die gestiegene Nachfrage nach Waffenbesitzkarten und die erschütternde Einschüchterung der Bevölkerung. Die Ereignisse werden als markantes Beispiel dafür geschildert, wie ein einzelnes Attentat das Leben vieler Menschen dauerhaft verändern kann.

Read more »

Zuwanderung: Fast die Hälfte der Österreicher unterstützt Linie...71 Prozent sehen in einer aktuellen Umfrage die Sicherheit Österreichs durch Zuwanderung gefährdet.

Read more »