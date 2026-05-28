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Österreichs Digitalisierungsstaatssekretariat hält sich an die EU-weiten Anpassungen zum AI Act fest

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Österreichs Digitalisierungsstaatssekretariat hält sich an die EU-weiten Anpassungen zum AI Act fest
KI-BehördeAI ActDigitalisierungsstaatssekretariat
📆28/05/2026 15:25:00
📰DiePressecom
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Die Neos kritisieren die Verzögerung bei der Schaffung der KI-Behörde in Österreich. Die Behörde sollte Unternehmen und Organisationen bei der Umsetzung von KI-Maßnahmen beraten.

Österreichs Digitalisierungsstaatssekretariat hält sich an die EU-weiten Anpassungen zum AI Act fest. Die Neos kritisieren die Verzögerung bei der Schaffung der KI-Behörde. Gemäß EU-Verordnung hätte Österreich bereits bis August letzten Jahres eine nationale KI-Behörde schaffen sollen.

Die Behörde würde Unternehmen und Organisationen bei der Umsetzung von KI-Maßnahmen beraten. Der zuständige Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll hatte im Juli 2025 angekündigt, bis zum Ende des Sommers werde es eine Lösung geben. Bis heute gibt es sie nicht. Die Unstimmigkeiten zwischen den Koalitionspartnern betreffen die Ansiedelung der Behörde bei der RTR.

Die Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer hatte im April festgehalten, dass Unsicherheiten beim Datenschutz und bei rechtlichen Fragen beim KI-Einsatz noch bremsend wirken. Sie forderte die Errichtung der KI-Behörde bei der RTR. Die Neos finden, es hat jetzt lange genug gedauert. Sie erwarten, dass endlich konstruktiv über die Umsetzung des AI Acts verhandelt wird.

Die klaren Strukturen und Rechtssicherheit sind entscheidend für die Bürger und die Wirtschaft. Die Neos fordern eine moderne, zentrale Digitalbehörde, die klare Kompetenzen hat und bündelt und so ihre Rolle als Kontrollinstanz wahrnehmen kann

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KI-Behörde AI Act Digitalisierungsstaatssekretariat Alexander Pröll RTR

 

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