Österreichs Budgetpolitik: Ein Karussell der Schulden

Die österreichische Regierung wird von Kritikern für ihre Budgetpolitik kritisiert. Sie wird als unzureichend angesehen, da sie nicht genügend Maßnahmen gegen die wachsende Staatsverschuldung ergreift. Stattdessen werden Steuern und Abgaben erhöht, was zu einer weiteren Belastung der Bürger führt. Die Regierung hofft, damit Zeit zu gewinnen, um die großen Ausgabentreiber nicht angreifen zu müssen. Die Schulden werden bis 2031 auf 525 Mrd. Euro und die Zinszahlungen auf 15 Mrd. Euro anwachsen. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf liegt unter jener aus dem Jahr 2019. Die Regierung wird für ihre Politik kritisiert, da sie den Staat mit immer höheren Ausgaben anzukurbeln versucht, was zu einer Verschlechterung der Wirtschaftsleistung führt.

Der österreich ische Staat und seine Institutionen werden von der Regierung geschont, während die Bürger kräftig abkassiert werden. Alle wussten, was sie mit Markus Marterbauer bekommen würden.

Lange philosophierte Marterbauer darüber, wie schlecht die Welt mit uns meint. Hätte der böse Donald nicht die netten Mullahs völlig völkerrechtswidrig aus ihren Folterkammern gerissen, sähe das heimische Bundesbudget gleich viel besser aus!

Allerdings ist Österreich nicht das einzige Land, das unter den gestiegenen Ölpreisen leidet. Andere kommen nur viel besser damit zurecht. Das sozialdemokratisch regierte Dänemark zum Beispiel, das seit 2016 durchgehend Überschüsse ausweist, also auch in der Corona-Zeit. Österreichs Regierung hingegen macht aus den dritthöchsten Staatseinnahmen das vierthöchste Defizit aller Euroländer.

Das hat nichts mit dem Krieg in Nahost zu tun. Dafür umso mehr mit der österreichischen Lässigkeit, Geld auf Rechnung kommender Generationen beim Fenster rauszublasen und das auch noch als ökonomische Tugend zu verkaufen. Das ist ungefähr so, als würde ein Spitzenverdiener über seine Verhältnisse leben, zur Finanzierung seines überzogenen Lebensstils die Sparbücher seiner Kinder plündern und der Familie den steigenden Schuldenstand als Investition in die Zukunft präsentieren. Klar, Marterbauer hat von seinem ÖVP-Vorgänger ein schweres Erbe übernommen.

Aber seine Aufgabe ist ja nicht, bis zum Ende seiner Amtszeit dieselbe Platte aufzulegen, sondern die Musik zu wechseln. Daran hat er kein Interesse, wie das von ihm vorgelegte Doppelbudget zeigt. Alles geht weiter wie bisher, nur langsamer. Der Anstieg der Staatsschulden wird gebremst, aber nicht gestoppt.

Das Budget wird nicht saniert, die Steuern und Abgaben werden erhöht. Belastet wird sofort, entlastet wird (vielleicht) später. Bankenabgabe und höhere Arbeitskosten für Ältere kommen 2027, die Lohnnebenkostensenkung 2028. Womit für den Finanzminister die Chance lebt, die in seiner Partei unpopuläre Entlastung doch noch abzudrehen.

Sie wissen schon, die schwierige Weltlage! Die Regierung kauft sich mit ihrer Budgetpolitik Zeit. Zeit, die großen Ausgabentreiber nicht angreifen zu müssen. Weil sie fürchtet, damit der FPÖ in die Hände zu spielen.

Pensionen, Gesundheit, Föderalismus, Förderungen - alles bleibt so gut wie unberührt. Womit die Schulden bis 2031 von 418 auf 525 Mrd. Euro und die Zinszahlungen von neun auf 15 Mrd. Euro anwachsen. 2042 werden es über 30 Mrd.

Euro sein. Wir werden von unserem Schuldenberg langsam, aber sicher erdrückt. Wie lange wir budgetär noch Luft haben, hängt von der Konjunktur ab. Je schneller die Wirtschaft wächst, desto länger können wir uns die Zinsen für die wachsenden Staatsschulden leisten.

Das Problem: Die Wirtschaftsleistung pro Kopf liegt inflationsbereinigt unter jener aus dem Jahr 2019. Auch das ist nicht die Schuld des Finanzministers, aber das Ergebnis der von ihm präferierten Politik: jener, dass der Staat mit immer höheren Ausgaben die Wirtschaft anzukurbeln versucht. Der Motor will nur nicht und nicht anspringen. Weil die staatliche Konjunkturkurbel einen Schönheitsfehler hat: Sie lenkt das Geld in die falschen Bereiche.

Nicht in jene, die hohen Wohlstand liefern, sondern jene, die zwar mit der Politik gut vernetzt sind, aber auf dem freien Markt kaum Käufer finden. Während der Staatssektor immer weiter wächst, wird der wohlstandsmehrende Privatsektor immer weiter zurückgedrängt. Auch das wird Marterbauer niemand vorwerfen können. Seine Weltanschauung war zu keiner Zeit ein Geheimnis.

Rätselhaft ist, warum ÖVP und Neos da widerstandslos mitmachen. Sie müssten wissen: Wer den Karren aus dem Wachstumskeller ziehen will, muss aufhören, neue Lasten aufzuladen. Wohlstand entsteht nicht, wenn die Politik das Geld hochbesteuerter Bürger verteilt, sondern wenn Menschen Risiken eingehen, Unternehmen aufbauen, investieren und Arbeitsplätze schaffen. Die Regierung sieht das offenbar anders.

Der Staat wächst, die Schulden steigen, und wer das am Ende bezahlt, steht längst fest: Es sind nicht jene, die von den öffentlichen Transfers leben, sondern jene, die arbeiten, investieren und Werte schaffen. Für sie wird Österreich Jahr für Jahr teurer und unattraktiver. Jeder, der nicht vom Staat lebt, sollte sich eher früher als später nach Alternativen umsehen





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