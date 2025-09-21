Österreichs Bewegungsmangel: Experten warnen vor Folgen – Notwendigkeit täglicher Bewegung in Schulen und Kindergärten

Experten schlagen Alarm: Österreich droht aufgrund von Bewegungsmangel und Übergewicht eine Gesundheitskrise. Die flächendeckende Einführung täglicher Bewegungseinheiten in Schulen und Kindergärten wird seit Jahren diskutiert, aber die Umsetzung stockt. Prominente Stimmen fordern einen Sinneswandel und mehr Engagement von Politik und Gesellschaft, um gegenzusteuern und die Gesundheit der Kinder zu verbessern. Der Artikel beleuchtet die Ursachen des Problems, die Rolle des Sports und die Notwendigkeit, Präventionsmaßnahmen zu verstärken.

Wurde beim »Tag des Sports« über die Notwendigkeit täglicher Bewegung in Schule n und Kindergärten diskutiert? Die Folgen der Bewegungslosigkeit in Österreich sind bereits spürbar, Experten warnen, und Unicef-Zahlen schlagen Alarm. Österreich ist unangefochtener Weltmeister der Bewegungsträgheit. Seit 2009 dümpelt die Idee der täglichen Bewegungseinheit in Schule n und Kindergärten auf Sparflamme vor sich hin. Mal findet die Politik das Thema interessant, mal weniger, je nach Regierung.

Mancher Gesundheitsminister soll gar die Nase gerümpft haben, als der organisierte Sport und damit beauftragte Kollegen um finanzielle Unterstützung baten. Die kurzsichtige Fokussierung auf die aktuellen Etats ignoriert gekonnt die Tatsache, dass gesunde Kinder glücklicher sind und langfristig die Gesundheitskasse entlasten würden. Sport bleibt in Österreich ein politisches Anhängsel, dessen Ausrichtung beliebig ausgetauscht werden kann. Bewegung wird in Gesellschaft und Bildung als nachrangig angesehen. Wochenlange Ausfälle der Turnstunden werden kaum beanstandet, während jede andere Sparte sofort Proteste auslösen würde. Ein echter Sinneswandel bleibt aus. Immerhin läuft seit drei Jahren in zehn österreichischen Regionen eine Bewegungsinitiative. Die flächendeckende Ausweitung würde mit einer Verdopplung des jährlichen Budgets auf 40 Millionen Euro beginnen und benötigt letztendlich 150 Millionen Euro, um nicht nur die bisherigen 400.000 Kinder, sondern alle Kinder in Kindergärten und Schulen durch tägliche Initiativen mit Bewegungscoaches, Vereinen und Trainern zu erreichen. Aktuell muss die Nation sparen, und Kürzungen sind allgegenwärtig. Die „TBE“-Idee erhielt 1,5 Millionen Euro mehr. Das ist gut, aber bei Weitem nicht ausreichend. Mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wurde nun zumindest ein prominentes Vorbild als Zugpferd gewonnen, das der Bewegung mehr Nachdruck verleihen soll. Der eigentliche Impuls muss jedoch in den eigenen vier Wänden, auf der Couch und vor dem Fernseher gesetzt werden, denn dort findet die wahre österreichische Sportkultur statt. Wie beurteilt der langjährige „Vorturner der Nation“, der sowohl Problemzonen und Trägheit kennt, als auch die Reaktionen von Politik und Gesellschaft erlebt hat, die tägliche Bewegungseinheit? Wann platzt Österreich? Philipp Jelinek, 57, Triathlet, der durch seine TV-Sendung im ORF und politische Statements für Aufmerksamkeit sorgte, mobilisierte in der Pandemie „quer durch alle Altersgruppen“ mit seiner 20-minütigen Sendung. „Österreich braucht einen Sinneswandel. Wir müssen von der Reparaturmedizin zur Prävention übergehen. Es wird seit Ewigkeiten nur darüber geredet, aber Politik und Gesellschaft müssen viel mehr tun. Wir müssen gegensteuern, denn unsere Kinder werden zu dick. Im EU-Vergleich befindet sich unser Land im letzten Drittel, wenn man die gesunden Lebensjahre betrachtet. Wenn sich nichts ändert, wird Österreich irgendwann explodieren.“ Diese Botschaft wiederholt er gegenüber Politikern jeder Couleur. Ähnliche Worte wählt auch Peter McDonald (ÖVP), Vorsitzender im Dachverband der Sozialversicherungsträger. Er sprach sich – wie alle anderen auch – für die flächendeckende Einführung der täglichen Bewegungseinheit aus, insbesondere angesichts der steigenden Fettleibigkeit von Kindern. Laut Unicef sind weltweit erstmals mehr Kinder übergewichtig als untergewichtig. Und Österreich? 28 von 100 Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren sind übergewichtig oder adipös. Daran gibt es weder Zweifel noch eine politische Ausflucht. Die Ursachen sind: ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel, bedingt durch mangelnde Angebote und Interesse sowie Ablenkungen wie Smartphones oder Internet. Warum setzt sich der organisierte Sport nicht stärker dafür ein, dass das Schulprojekt richtungsweisend ausgebaut wird? McDonald steht auch der Sportunion als Präsident vor. Wieso wollen Eltern und viele Lehrer Sport weiterhin als lästiges Beiwerk betrachten und Ausfälle dieser Stunden dulden? Wurde all das beim „Tag des Sports“ auf dem Wiener Heldenplatz thematisiert? Oder diente die Veranstaltung einmal mehr nur dazu, sich im Scheinwerferlicht der Politik zu sonnen? Kultur: Schnitzel und Bier. Die Sportdachverbände (Askö, Asvö, Sportunion) sind seit 2009 für die Umsetzung der täglichen Bewegungseinheit verantwortlich. Hier geht es nicht vorrangig um Leistung, sondern darum, den Sinn und Spaß an der Sache zu vermitteln. Entscheidungsträger und Geldgeber zur Teilnahme an solchen Übungen zu verpflichten, wäre eine zu prüfende Option. Im Jahr 2024 wurden 330.000 Bewegungseinheiten an über 3.800 Bildungseinrichtungen mit 22.000 Klassen durchgeführt





DiePressecom / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bewegungsmangel Übergewicht Schule Kindergarten Gesundheit

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bei diesen drei österreichischen Aktien sehen Experten eine gute Kaufgelegenheit – und bei einer 60 Prozent KurszielBei diesen drei österreichischen Aktien aber haben Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Und zum Teil das Kursziel erhöht.

Weiterlesen »

Bei diesen drei österreichischen Aktien sehen Experten eine gute Kaufgelegenheit – und bei einer 60 Prozent KurspotenzialBei diesen drei österreichischen Aktien aber haben Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Und zum Teil das Kursziel erhöht.

Weiterlesen »

Vizekanzler Babler verteidigt Sparkurs: 'Harte Entscheidungen' sollen sich auszahlenVizekanzler Andreas Babler bekräftigt die Notwendigkeit des Sparkurses der Regierung, trotz Kritik und sinkender Umfragewerte. Er verteidigt die Maßnahmen zur Mietpreisbremse und betont die Verantwortung der SPÖ.

Weiterlesen »

Günter Blöschl: Pionier der Hochwasserforschung und Erforscher des KlimawandelsDer österreichische Hydrologe Günter Blöschl wurde für seine bahnbrechende Forschung zum Einfluss des Klimawandels auf Hochwasser ausgezeichnet. Seine Arbeit zeigt die Komplexität der Natur und die Notwendigkeit eines differenzierten Ansatzes in der Klimaforschung.

Weiterlesen »

Russland bestreitet Luftraumverletzung: Spannungen in der Ostseeregion nehmen zuNachdem der estnische Luftraum durch russische Kampfjets verletzt worden sein soll, weist Russland die Vorwürfe zurück. Die Ereignisse unterstreichen die Notwendigkeit für eine Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit und die Bedeutung der Einhaltung internationaler Luftraumvorschriften.

Weiterlesen »

UNO-Generalsekretär Guterres warnt vor globaler Krise und fordert globale KooperationUNO-Generalsekretär António Guterres warnt vor der bevorstehenden Generaldebatte der Vereinten Nationen vor einer globalen Krise aufgrund von Krieg, Klimawandel, Ungleichheit und technologischen Risiken. Er fordert dringende und koordinierte Maßnahmen und betont die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit. Über 140 Staats- und Regierungschefs werden zur Generaldebatte erwartet, darunter auch Vertreter Österreichs.

Weiterlesen »