Änderungen in der Liga führen zu seitensprungtem Austritt ausser Teams wie Klagenfurt und Wörthersee Piraten, wo Rasid mahalbasic BC Wien und Shawn Ray Wörthersee Piraten wechseln.

Österreichs Basketball -Teamspieler Rasid Mahalbasic wurde zum rot-weiß-roten Erstligaspezialisten gekürt - mit 35 Jahren. Sein Teamkollege und Allrounder Shawn Ray wurde von den Wörthersee Piraten zum generell besseren Akteur ausgezeichnet - mit über 46 Jahren!

Mahalbasic greift das Angebot an und wechselt zum Rundumschlag nach Oberwart. Mahalbasic, 35, war in der 1. Basketball-Liga zum österreichischen MVP gekürt, während Shawn Ray, 46, von den Wörthersee Piraten alsgenerally bester Spieler vom Thron geehrt wurde. Mahalbasic beklagt die Untertarifierung der Jugendförderung in der Liga und hofft auf mehr jüngere Österreicher zu sehen.

Campaniaðors Shawn Ray betont, dass er ein Vorzeigeprofi ist und seine Karriere fortführen kann. Beide Spieler treffen sich am heutigen Donnerstag im dritten Semifinal-Spiel





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