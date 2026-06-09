Österreichs Außenhandel im ersten Quartal: Exporte legen leicht zu, Defizit sinkt geringfügig

Im ersten Quartal verzeichnete Österreichs Außenhandel ein leichtes Wachstum der Exporte, das Handelsbilanzdefizit sank marginal. Die Importe aus China stiegen stark, während die USA an Bedeutung verloren.

Der österreich ische Außenhandel hat im ersten Quartal 2023 eine gemischte Entwicklung gezeigt. Laut Statistik Austria stiegen die Warenexporte um 3,4 Prozent auf 49,48 Milliarden Euro, während die Import e um 3,0 Prozent auf 50,67 Milliarden Euro zunahmen.

Das Handelsbilanzdefizit verringerte sich dadurch leicht von 1,37 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,19 Milliarden Euro. Diese Zahlen deuten auf eine leichte Erholung der Exportdynamik hin, auch wenn die Handelsbilanz insgesamt negativ bleibt. Besonders auffällig ist die Entwicklung mit China: Die Importe aus der Volksrepublik stiegen um 17,7 Prozent, was das Defizit mit China weiter vergrößerte. Auch aus der Schweiz (+10,7 Prozent), Polen (+9,1 Prozent), Italien (+6,2 Prozent) und Deutschland (+2,3 Prozent) wurden mehr Waren eingeführt.

Rückgänge gab es hingegen bei Importen aus den USA (-18,7 Prozent) und den Niederlanden (-6,2 Prozent). Diese Verschiebungen spiegeln veränderte Handelsströme wider, die teils auf geopolitische Spannungen und Lieferkettenumstellungen zurückzuführen sind. Auf der Exportseite verzeichnete Österreich Zuwächse bei den meisten wichtigen Handelspartnern. Die Ausfuhren in das Vereinigte Königreich stiegen um 14,7 Prozent, in die Schweiz um 7,9 Prozent, nach Italien um 5,6 Prozent und nach Deutschland um 4,2 Prozent.

Einzig die Exporte in die USA gingen um 14,6 Prozent zurück, was auf die schwächere Nachfrage und den starken Euro zurückgeführt werden kann. Innerhalb der Europäischen Union fiel die Handelsbilanz leicht positiv aus: Die Importe aus EU-Partnerstaaten beliefen sich auf 33,12 Milliarden Euro (+2,6 Prozent), die Exporte auf 33,73 Milliarden Euro (+4,2 Prozent). Somit ergab sich ein Überschuss von rund 0,61 Milliarden Euro.

Im Handel mit Drittstaaten hingegen wuchs das Defizit auf 1,80 Milliarden Euro, da die Importe stärker zunahmen (+3,8 Prozent auf 17,55 Milliarden Euro) als die Exporte (+1,8 Prozent auf 15,75 Milliarden Euro). Diese Entwicklung zeigt die anhaltende Abhängigkeit Österreichs von Rohstoff- und Energieimporten aus Nicht-EU-Ländern, während die Exportindustrie vor allem in der EU stark bleibt.

Für die kommenden Monate erwarten Experten eine weitere Differenzierung: Die schwache Konjunktur in China und den USA könnte die Exporte belasten, während die Erholung in Europa stabilisierend wirkt. Zudem gewinnen Handelsabkommen und die Diversifizierung von Lieferketten an Bedeutung. Der Außenhandel bleibt ein zentraler Pfeiler der österreichischen Wirtschaft, auch wenn die hohe Inflation und die geopolitischen Risiken die Rahmenbedingungen erschweren. Die aktuellen Daten unterstreichen die Notwendigkeit, die Exportmärkte zu breiteren und Abhängigkeiten zu reduzieren.

Insgesamt ist die Entwicklung differenziert zu betrachten: Während das Handelsbilanzdefizit leicht schrumpfte, bleibt die strukturelle Schieflage gegenüber China und anderen Nicht-EU-Staaten bestehen. Die österreichische Regierung wird daher weiterhin auf eine aktive Handelspolitik setzen müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft zu sichern. Langfristig sind Investitionen in Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit entscheidend, um die Exportchancen zu verbessern und die Handelsbilanz nachhaltig zu stärken





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