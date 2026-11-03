Österreichs Adventmärkte 2026: Von Litschau bis Klimt Villa

Entdecken Sie die schönsten und ungewöhnlichsten Adventmärkte in Österreich 2026. Von der Klimt Villa in Wien bis zum Waldviertel mit exklusiven Tipps für Familien und Kunstliebhaber.

Die Adventsaison 2026 in Österreich verspricht eine besondere Mischung aus Tradition, Kunst und regionaler Gemütlichkeit. Von den historischen Gassen der Waldviertel-Stadt Litschau bis zur privaten Residenz Gustav Klimts in Wien bieten die Veranstaltungsorte im November und Dezember 2026 einzigartige Alternativen zu den großen, überlaufenen Stadtzentren. Die Auswahl der Märkte konzentriert sich auf Atmosphäre statt auf Massen, wobei jede Location ihre eigenen Schwerpunkte setzt.

Litschauer Advent von Haus zu Haus

Der Litschauer Advent inszeniert Weihnachten direkt "Von Haus zu Haus" und lädt Besucher am 29. November, 6., 13. und 20. Dezember 2026 zu einem kulturellen Erlebnis ein. Der Stadtplatz verwandelt sich nicht in eine Reihe austauschbarer Verkaufsstände, sondern präsentiert die unterschiedlichen Lebenswelten der Stadt durch Kunsthandwerk und regionale Köstlichkeiten.

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Statt kommerzieller Ware stehen Hausmusik und Literatur im Mittelpunkt des Programms. Im Jahr 2026 wird der Markt durch einen Krampuslauf der Nebelstoana Bergteifl'n erweitert, was der Veranstaltung eine lokale Tradition verleiht. Da der Markt nur ein Wochenende dauert, erhalten Besucher einen authentischen Einblick in das winterliche Leben einer kleinen Stadt im Norden des Waldviertels.

Atmosphäre in der Klimt Villa Wien

Der Adventmarkt in der Klimt Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk bietet eine exklusive Alternative zu den öffentlichen Plätzen. An vier Sonntagen im Advent, konkret am 29. November sowie am 6., 13. und 20. Dezember 2026, findet die Feierlichkeiten in den vier Wänden eines Kunstgenies statt.

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Brigitte Huber, die Urenkelin von Gustav Klimt, führt Besucher durch die historische Villa und erklärt die Verbindung zwischen Kunst und Festzeit. Im historischen Salon präsentieren Aussteller handgefertigte Produkte in intimem Rahmen. Dazu geben hausgemachter Punsch und Glühwein sowie musikalische Begleitung den passenden Ton vor, ohne die Menschenmassen der Innenstadt.

Schwarzenberger Advent und Dorfidylle

Im Bregenzerwald bietet der Schwarzenberger Adventmarkt ein Gegenentwurf zu den großen, inszenierten Weihnachtsmärkten. Der Markt beschränkt sich auf zwei Tage und nutzt den denkmalgeschützten Dorfkern mit historischen Häusern als Kulisse.

Hier steht handgemachtes Kunsthandwerk im Vordergrund, ergänzt durch regionale Köstlichkeiten. Ein besonderer kulinarischer Höhepunkt sind die Kekse, die von den Frauen des Kirchenchors gebacken werden. Diese Kombination aus Architektur, lokalem Handwerk und dörflicher Idylle macht den Markt zu einem idealen Ausflugsziel für den Bregenzerwald.

Weinberger Schloss Advent und Kunst

Das Weinberger Schloss Advent in Kefermarkt im Mühlviertel verfolgt das Motto "Kunst statt Kitsch". Die Location im Schloss bietet eine historische Kulisse für traditionelles Kunsthandwerk und regionale Schmankerl.

echte Volksmusik und kulinarische Spezialitäten sorgen für die Adventstimmung im und rund um das Schloss. Der Markt richtet sich an Besucher, die genug von industriell produzierter Weihnachtsdekoration haben und nach schönen Dingen suchen, die man nicht an jeder Ecke findet.

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Kopfing Advent auf dem Baumkronenweg

Der Adventmarkt in Kopfing im Innviertel verwandelt den Baumkronenweg zwischen dem 20. November und 20. Dezember 2026 in einen stimmungsvoll beleuchteten Sternschnuppenweg. Mehr als 60 Aussteller präsentieren hier Kunsthandwerk und weihnachtliche Spezialitäten unter freiem Himmel.

Die außergewöhnliche Lage inmitten des Waldes ist der Hauptreiz dieses Marktes. Bratäpfel, Kekse und festliche Musik schaffen die richtige Atmosphäre. Für Familien gibt es zusätzliche Attraktionen wie eine Wichtelstube, Ponyangebote und ein fliegendes Christkind. Der Markt ist Freitag bis Sonntag sowie an ausgewählten Feiertagen geöffnet.

Besinnlichkeit in Maria Kirchental und Au

Wer Abstand vom vorweihnachtlichen Trubel sucht, findet ihn in Maria Kirchental im Salzburger Saalachtal. Der Wallfahrtsort bei Lofer liegt eingebettet in eine beeindruckende Bergkulisse und bietet eine Atmosphäre der Besinnlichkeit und Tradition.

Im Ortsteil Au feiert man rund um den Metzgerwirt Vieh Heli zwei Tage lang Weihnachten. Mehr als 25 Aussteller präsentieren hier Handgemachtes. Schauschmied und Schnitzer zeigen ihr Können, während Kinder Basteln, Kutschenfahrten und den Besuch des Nikolaus samt Krampussen erleben. Heiße Maroni und die persönliche Atmosphäre machen diesen kleinen Adventmarkt zu einem feinen Tipp.