Österreichisches Doppelbudnet 2027/28 heftig umstitten

Das von Finanzminister Markus Marterbauer vorgestellte Doppelbudget für 2027 und 2028 stößt auf scharfe Kritik von FPÖ und Grünen. Während die FPÖ fehlende strukturelle Reformen bemängelt, werfen die Grünen der Regierung vor, an der falschen Stelle zu sparen und soziale Ungerechtigkeit zu vergrößern. Bundeskanzler Stocker und die Wirtschaftskammer loben hingegen die geplante Senkung der Lohnnebenkosten und andere Impulse. Arbeiterkammer, KPÖ und Volkshilfe beklagen eine ungleiche Verteilung der Sparlasten.

Die Opposition sparteien FPÖ und Grüne haben das von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vorgestellte Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 scharf kritisiert, wobei die Argumente aus unterschiedlichen Lagern stammen.

Während die FPÖ das Budget als Ausdruck von Stillstand und mangelnder Ambition zur Haushaltskonsolidierung bezeichnete, warfen die Grünen der Regierung vor, an der falschen Stelle zu sparen und soziale Ungerechtigkeit zu vergrößern. Unterstützung erhielt das Budget hingegen von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der es als "großen Wurf" lobte, sowie von der Wirtschaftskammer, die insbesondere die Senkung der Lohnnebenkosten begrüßte.

Im Gegenzug übten die Arbeiterkammer, die KPÖ und die Volkshilfe scharfe Kritik an der sozialen Verteilung der Sparmaßnahmen, die vor allem Arbeitnehmer, Familien und Pensionisten belaste, während Reiche verschont blieben. Die FPÖ bemängelt, dass im vorliegenden Haushaltsentwurf keine umfassenden strukturellen Reformen enthalten seien. Arnold Schiefer, Budgetsprecher der FPÖ, sprach von einem "Dokument des budgetären Stillstands und der organisierten Verantwortungslosigkeit".

Seine Partei fordere einen ambitionierteren Kurs hin zu einem ausgeglichenen Haushalt, da jede Debatte über Einzelmaßnahmen solange nicht zielführend sei, wie übergeordnete Ziele nicht erreicht würden. Die von der Regierung vorgelegte Infografik zeigt zwar eine steigende Netto-Konsolidierung von 1,523 Milliarden Euro im Jahr 2027 auf 2,497 Milliarden Euro im Jahr 2028, wobei Einsparungen und Mehreinnahmen von 2,073 auf 5,017 Millionen Euro anwachsen.

Unternehmen, Banken und Bundesbeteiligungen tragen mit 2,181 Millionen Euro 2028 den größten Anteil, und bei den Investitionen dominiert die Senkung der Lohnnebenkosten mit 2,000 Millionen Euro. Für die FPÖ bleibt dies jedoch unzureichend. Die Grünen hingegen kritisieren die inhaltliche Ausrichtung der Spar- und Investitionsmaßnahmen. Parteichefin Leonore Gewessler moniert, dass für Autobahnprojekte durch Naturschutzgebiete Milliarden bereitstünden, während klimafreundliche Energie aus Wind und Sonne unterfinanziert sei.

Zudem werde bei Frauen, Familien und Niedrigverdienern gespart, was die soziale Schieflage vergrößere. Der geplante Abbau klimaschädlicher Subventionen sei noch nicht konkretisiert und damit "nichts anderes als eine Luftnummer". Bundeskanzler Stocker betonte hingegen, man setze wichtige Impulse für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand, darunter die historische Senkung der Lohnnebenkosten, die Wiedereinführung des Agrardiesels und die Einführung einer "Aktivpension". Diese Maßnahmen finden auch bei der Wirtschaftskammer Zustimmung, während die Arbeiterkammer, in der Finanzminister Marterbauer lange tätig war, eine ungleiche Verteilung der Lasten beklagt.

Die Arbeiterkammer (AK) begrüßt zwar Offensivmaßnahmen für Pflege und Kindergärten, sieht aber "zu hohe Beiträge" bei Arbeitnehmern und Pensionisten, während"Superreiche" verschont blieben. KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger bezeichnete das Budget als "unsozial und ungerecht"; die Hauptlast der Kürzungen treffe Menschen mit niedrigen Einkommen und Pensionisten. Auch die Volkshilfe urteilte ähnlich: Arbeitnehmer, Familien und Pensionisten würden belastet, während Reiche erneut verschont blieben. Positiv hervorgehoben wurden hingegen zusätzliche Mittel für mobile Pflegedienste, das Frauenressort und die elementare Bildung.

Damit zeichnet sich ein gespaltenes Bild ab: Während die Regierung und die Wirtschaft das Budget als ausgewogen und zukunftsorientiert feiern, sehen Oppositionsparteien und Sozialorganisationen eine übermäßige Belastung der breiten Bevölkerung und eine verpasste Chance für ökologische und soziale Reformen.





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