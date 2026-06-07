Österreichisches Doppelbudget: Fünf Milliarden Euro für Konsolidierung und Zukunftsinvestitionen bis 2028

Die österreichische Regierung hat ein Doppelbudget vorgestellt, das mit einem Volumen von fünf Milliarden Euro die Staatsfinanzen sanieren und gleichzeitig in Zukunftsbereiche investieren soll. Kernmaßnahme ist die Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt bis 2028, die mit zwei Milliarden Euro finanziert wird. Zudem sind Investitionen in Wohnbau, Energieversorgung, Landwirtschaft, Verteidigung, Frauenpolitik und Bildung geplant. Das Budget zielt darauf ab, bis 2028 das EU-Defizitverfahren zu beenden, ohne soziales Netz zu schwächen.

Die österreich ische Bundesregierung hat ein umfassendes Doppelbudget für die Jahre bis 2028 vorgestellt, das zwei zentrale Ziele verfolgt: einerseits die Sanierung der Staatsfinanzen und andererseits gezielte Investitionen in Zukunftsbereiche.

Das erklärte Ziel ist es, bis 2028 wieder die Defizitgrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen und damit das laufende EU-Defizitverfahren zu verlassen. Die Präsentation des Budgetpakets erfolgt in einer Zeit, die von wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt ist. Die Regierung verweist auf internationale Krisen und Konflikte, die direkte Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben. Vor diesem Hintergrund setzt die Koalition nach eigenen Angaben erneut auf ein Doppelbudget, um für Unternehmen, Arbeitnehmer und öffentliche Einrichtungen mehr Planungssicherheit zu schaffen.

Insgesamt umfasst das neue Budgetpaket ein Volumen von rund fünf Milliarden Euro, wobei etwa 2,5 Milliarden Euro für Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung und weitere 2,5 Milliarden Euro für Investitionen in verschiedene Zukunftsbereiche vorgesehen sind. Die Regierung spricht von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Sparen und Investieren. Ein zentrales Vorhaben des Doppelbudgets ist die Senkung der Lohnnebenkosten. Für das Jahr 2028 ist eine Reduktion um einen Prozentpunkt geplant, wofür zwei Milliarden Euro aufgewendet werden sollen.

Damit handelt es sich um die größte einzelne Zukunftsmaßnahme des neuen Budgets, die Unternehmen entlasten und den Wirtschaftsstandort stärken soll. Gleichzeitig betont die Bundesregierung, am Sozialstaat festhalten zu wollen. Notwendige Einsparungen sollen nicht zulasten der sozialen Absicherung gehen. Stattdessen will die Regierung weiterhin Geld in die Pflege, die Arbeitsmarktpolitik und Maßnahmen gegen Kinderarmut investieren.

Zudem sind Reformen wie ein verpflichtendes Integrationsprogramm und die sogenannte Aktiv-Pension vorgesehen, um mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. Auch der Wohnbau spielt im neuen Budget eine wichtige Rolle. Die Regierung will den Zugang zu Bundesmitteln für geförderte Wohnbauprojekte erleichtern, um zusätzliche Anreize für die Schaffung von leistbarem Wohnraum zu schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Energieversorgung.

Geplant sind die Verlängerung der strategischen Gasreserve sowie Unterstützungsmaßnahmen für energieintensive Unternehmen, darunter ein Industriestrombonus und ein Industriestrompreis. Gleichzeitig soll mit einer sogenannten 10-Cent-Garantie ein neuer Energiepreis-Krisenmechanismus geschaffen werden, der automatisch greift, wenn internationale Krisen zu starken Preissteigerungen auf den Energiemärkten führen. Die Landwirtschaft soll von der Wiedereinführung des Agrardiesels profitieren, um heimische Betriebe zu unterstützen und die regionale Lebensmittelversorgung abzusichern. Vor dem Hintergrund einer zunehmend angespannten internationalen Sicherheitslage sind zudem höhere Ausgaben für die Landesverteidigung vorgesehen.

Das Verteidigungsbudget soll 2027 auf 5,3 Milliarden Euro und 2028 auf 5,43 Milliarden Euro steigen. Weitere bedeutende Erhöhungen gibt es beim Budget für Frauenpolitik, das auf knapp 51 Millionen Euro anwachsen und damit einen neuen Höchststand erreichen soll. Dies entspricht einem Plus von nahezu 50 Prozent gegenüber dem bisherigen Niveau. Im Bildungsbereich plant die Koalition zusätzliche Investitionen in die Elementarpädagogik.

Insgesamt sollen 340 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung fließen, um auch die Grundlage für die Einführung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres zu schaffen. Einsparungen sind hingegen in der Verwaltung und beim Personal geplant. Durch verschiedene Maßnahmen sowie einen stärkeren Einsatz digitaler Lösungen sollen die Auszahlungen des Bundes von 24,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2026 auf 22,8 Prozent im Jahr 2028 sinken.

Darüber hinaus sollen klimaschädliche indirekte Förderungen ab 2028 um jährlich 150 Millionen Euro reduziert werden. Bundeskanzler Christian Stocker bezeichnete das Doppelbudget als Antwort auf eine Zeit wachsender Unsicherheit und betonte: "Es ist ein Budget in einer Krise, aber kein Krisenbudget.

" Besonders hob er die geplante Senkung der Lohnnebenkosten hervor. Vizekanzler Andreas Babler unterstrich die Balance zwischen Sparen und Investieren: "Ein ausgewogener Mix aus strukturellen, nachhaltigen Sanierungsmaßnahmen und gezielten Maßnahmen ermöglicht es, die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren und zugleich wirtschaftliche Impulse zu setzen.

" Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verwies auf die geplanten Reformen im Bildungsbereich sowie die Entlastung der Betriebe. Die Senkung der Lohnnebenkosten werde nach ihren Worten dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich zu stärken. Das Budgetpaket umfasst somit ein breites Spektrum an Maßnahmen, die von Konsolidierung über Investitionen in Zukunftstechnologien und soziale Bereiche bis hin zu Entlastungen für Wirtschaft und Haushalte reichen, um sowohl den Herausforderungen durch internationale Krisen als auch den langfristigen Zielen der Defizitreduzierung und Standortförderung gerecht zu werden





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