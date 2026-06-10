Österreichisches Doppelbudget 2027/2028: Einsparungen, Reformen und kontroverse Debatten

Die Regierung hat das Doppelbudget für 2027 und 2028 vorgestellt, das eine Konsolidierung von 5,1 Milliarden Euro vorsieht und den Ausweg aus dem EU-Defizitverfahren markieren soll. Gleichzeitig sind offensive Maßnahmen und Reformen geplant. Die Verteilung der Einsparungen und die nach öffentlichem Druck zurückgenommene Erhöhung der Parteienförderung sorgen für Diskussionen.

Nach langen Verhandlungen haben die Koalitionsparteien sich auf das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 geeinigt. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) präsentierte es in seiner Budgetrede als ein Budget, das Aufschwung, Gerechtigkeit und Reformen verwirklichen und gleichzeitig aus dem EU- Defizitverfahren führen soll.

Es sei ein Budget in der Krise, aber kein Krisenbudget. Für das kommende Jahr ist ein Defizit von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geplant, 2028 soll es auf drei Prozent sinken, also wieder innerhalb des von der EU erlaubten Rahmens liegen. Insgesamt sind ausgabenseitig Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Euro vorgesehen, während gleichzeitig 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro für offensive Maßnahmen bereitgestellt werden sollen. Das Gesamteinsparvolumen liegt damit bei etwa 5,1 Milliarden Euro.

Die größten Einsparungen sollen bei den Unternehmen mit 2,161 Milliarden Euro sowie im Sozial- und Beschäftigungsbereich mit 664 Millionen Euro und bei der Pensionsanpassung mit 550 Millionen Euro erzielt werden. Diese Verteilung weckte bereits im Vorfeld Kritik, da Pensionisten, Familien, Beamte und Studenten betroffen seien, während gleichzeitig die Parteienförderung erhöht werden sollte. Nach öffentlichem Druck und Enthüllungen über eine geplante Erhöhung der Parteienförderung um ein Prozent ruderte die Regierung zurück und kündigte stattdessen lediglich eine Erhöhung der Klubförderung an.

Zudem sollen die Politikergehälter 2027 um ein Prozent steigen. Die Opposition begrüßte die Kehrtwende bei der Parteienförderung, bleibt aber insgesamt kritisch gegenüber vielen anderen geplanten Maßnahmen. Das Budget spiegelt einen Spagat wider zwischen notwendiger Konsolidierung zur Erfüllung der EU-Vorgaben und gleichzeitig investiven Maßnahmen in Bereiche wie Pflege und Elementarpädagogik, für die 0,6 Milliarden Euro vorgesehen sind.

Die Debatte zeigt die angespannte Haushaltslage und die schwierigen Abwägungen zwischen Sparsamkeit und sozialem Ausgleich, die die Regierung in den kommenden Jahren zu bewältigen hat. Die endgültige Verabschiedung des Doppelbudgets steht noch aus, doch die Richtung ist vorgezeichnet: ein vorsichtiger Weg aus dem Defizitverfahren bei gleichzeitigen Reformen und Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Landes





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