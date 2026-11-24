Der Österreichische Tierschutzverein mahnt vor risikoreichen Online-Käufen von Haustieren in der Vorweihnachtszeit und rät dringend zu Adoptionen aus Tierheimen.

Der Österreichische Tierschutzverein warnt vor dem Kauf von Haustieren über das Internet, insbesondere in der vorweihnachtlichen Zeit. Diese Warnung richtet sich an Käufer, die ihren Kindern oder anderen Familienmitgliedern ein tierisches Geschenk machen möchten, da hinter scheinbar günstigen Angeboten häufig schwerwiegende Missstände verbergen.

Skrupellose Händler nutzen Weihnachtsstimmung

Gerade in den Wochen vor den Feiertagen ist die Bereitschaft hoch, ein vierbeines Familienmitglied ins eigene Zuhause zu holen. Diese emotionale Lage wird von unehrlichen Händlern systematisch ausgenutzt, um Tiere unter missbräuchlichen Bedingungen zu verkaufen. Die betroffenen Babys werden oft viel zu früh von ihren Müttern getrennt, was zu schweren Entwicklungsstörungen führt.

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Die Tiere kommen häufig krank in die neuen Häuser und sind mangelhaft sozialisiert. Viele leiden unter schweren Traumata, die ihr weiteres Leben prägen werden. Was sich für den Laien zunächst wie ein günstiges Schnäppchen anfühlt, entpuppt sich oft als finanzielles und emotionales Desaster mit hohen Tierarztrechnungen und dauerhaften Verhaltensproblemen.

Gesundheitliche Risiken bei bestimmten Rassen

Besonders bedenklich ist die Zucht und der Verkauf von Tieren mit spezifischen Qualzuchtmerkmalen, die in Österreich gesetzlich verboten sind. Ein Beispiel hierfür sind Sphynx-Katzen, die aufgrund ihrer Zucht unter schmerzhaften Knochen- und Gelenkveränderungen leiden. Diese physischen Beeinträchtigungen schränken die Lebensqualität der Tiere massiv ein.

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Zusätzlich fehlt vielen dieser Katzen die für ihre Orientierung entscheidenden Tasthaare, was zu weiteren sensorychen Defiziten führt. Der Verkauf von Tieren, die unter solchen schwerwiegenden gesundheitlichen Mängeln leiden, verstößt gegen das Tierschutzgesetz in Österreich. Verantwortliche müssen mit strengen Sanktionen rechnen, wenn sie diese Verbote ignorieren.

Langfristige Verpflichtungen vor dem Kauf prüfen

Ein Tier ist kein Konsumartikel, der sich bei Nichtgefallen einfach zurücksenden lässt. Es verändert den Alltag der Menschen für viele Jahre und erfordert konstante finanzielle und zeitliche Investitionen. Potenzielle Käufer müssen sich im Vorfeld kritische Fragen stellen, ob sie die langfristige Verantwortung überhaupt tragen können.

Eine wesentliche Überlegung ist die Frage, wer sich um das Tier kümmert, wenn die Familie in den Urlaub fährt. Auch unerwartete Tierarztkosten müssen finanzierbar sein, um eine Notfallsituation für das Haustier zu vermeiden. Zudem muss geprüft werden, ob der Lebensstil und die häusliche Umgebung überhaupt zu den Ansprüchen des Tieres passen.

Alternative Wege über Tierheime

Wer sich nach reiflicher Abwägung für die Anschaffung eines Haustieres entscheidet, sollte den Weg in ein Tierheim nicht scheuen. Dort warten zahlreiche Schützlinge, die bereits tierärztlich untersucht wurden, auf ihre zweite Chance. Diese Tiere sind oft bereits geimpft, gechipt und stubenrein.

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Erfahrene Mitarbeiter in Tierheimen unterstützen potenzielle Halter bei der Auswahl eines passenden Tieres, das besser zum Lebensstil passt. Dies minimiert das Risiko von Fehlkäufen und Retouren, die für das Tier mit Stress verbunden sind. Die Adoption aus dem Tierheim unterstützt zudem den Tierschutz direkt und gibt einem bedürftigen Lebewesen einen sicheren Heimstatt.