Österreichischer Staatsbürger wegen jahrelangem Sexmissbrauch seiner Tochter in Thailand zu hoher Haftstrafe verurteilt

Ein österreichischer Mann wurde in Thailand zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem er seine Tochter über Jahre sexuell missbraucht, sie an weitere Täter vermittelt und Nacktfotos verbreitet hatte. Der Fall verdeutlicht die Bedeutung internationaler Polizeikooperation.

Ein österreichischer Staatsbürger wurde in Thailand zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er über mehrere Jahre hinweg seine leibliche Tochter sexuell misshandelt und sie zudem an weitere Täter vermittelt hatte.

Laut Anklage hatte der Mann, der nach der Trennung von seiner thailändischen Partnerin das Kind allein aufzog, bereits im Alter von etwa acht Jahren mit dem Missbrauch begonnen. Er vergewaltigte das Mädchen wiederholt, zwang es zu Nacktfotos und leitete diese fotografischen Aufnahmen an einen weiteren Täter weiter, der das Kind ebenfalls missbrauchte. Das Opfer wurde zudem durch Drohungen eingeschüchtert: Weigert sich das Mädchen den Handlungen, drohte der Vater, ihn zu verlassen und keinen Kontakt mehr zu ihm zu haben.

Neben den physischen Übergriffen organisierte er auch eine Online-Chatgruppe, in der er sich fälschlicherweise als seine Tochter ausgab und dort sexuell anzügliche Bilder des Kindes verbreitete. Die Strafverfolgung kam dank einer internationalen Zusammenarbeit zustande. Nachdem eine globale Nichtregierungsorganisation das thailändische Department of Special Investigation (DSI) auf den Fall aufmerksam gemacht hatte, wurden die Ermittlungen in enger Abstimmung zwischen thailändischen Behörden, dem österreichischen Bundeskriminalamt (BK 3.2.7. ) und dem Büro der Verbindungsbeamtin des österreichischen Innenministeriums in Bangkok eingeleitet.

Der Direktor des BKA, Andreas Holzer, betonte die entscheidende Rolle der grenzüberschreitenden Kooperation: Die schnellen Kontakte zwischen den Verbindungsbeamten und den lokalen Polizeikräften ermöglichten es, trotz unterschiedlicher Zeitzonen und Sprachbarrieren rasch wirksame polizeiliche Maßnahmen zu ergreifen und das Kind zu schützen. Auch die österreichischen Ermittler, die bereits Erfahrung mit ähnlichen Fällen hatten, leisteten einen wesentlichen Beitrag zum schnellen Fortschreiten des Verfahrens. Der Täter hatte zuvor bereits zwei Haftstrafen in Österreich wegen vergleichbarer Sexualdelikte verbüßt.

Seine Festnahme in Thailand erfolgte im Februar 2022 in Nakhon Ratchasima. Da die thailändische Justiz jede einzelne sexuelle Handlung als eigenständiges Vergehen bewertet und die Straftaten kumulativ zu einer Gesamtsumme von 134 einzelnen Vergewaltigungen zusammengefasst hat, resultierte dies in einer ausgesprochen hohen Haftstrafe. Der Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden sehen den Fall als eindrucksvolles Beispiel für die Notwendigkeit intensiver, vertrauensvoller Zusammenarbeit bei internationalen Sexualstraftaten.

Die Verurteilung soll nicht nur Gerechtigkeit für das missbrauchte Kind bringen, sondern auch ein klares Signal an potenzielle Täter senden, dass grenzüberschreitende Verbrechen konsequent verfolgt werden





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