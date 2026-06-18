Österreichischer Spielepreis 2026: Shortlist veröffentlicht

Die Österreichische Spiele-Akademie hat die Shortlist für den Österreichischen Spielepreis 2026 veröffentlicht. Drei Spiele rittern um den Hauptpreis: Projekt Skyline, Railroad Tiles und Take Time.

Am 27. Juni wird der Österreichische Spiel epreis 2026 vergeben. Nun wurde vorab eine Shortlist veröffentlicht - drei Spiel e rittern um den Hauptpreis. Hochhäuser bauen, Schienennetze planen oder gemeinsam Zeit-Rätsel lösen: Am Samstag, den 27.

Juni, wird um 16 Uhr im UniCredit Center am Kaiserwasser in Wien-Donaustadt der Österreichische Spielepreis 2026 vergeben. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wer gewinnt das Spiel der Spiele 2026? Nominiert sind heuer drei Spiele. Projekt Skyline von Piatnik, Railroad Tiles von Heidelbär und Take Time von Libellud haben es auf die Shortlist geschafft.

Damit gibt es im 26. Jahr des Österreichischen Spielepreises eine Premiere: Erstmals wird die Nominierten-Liste vorab kommuniziert. Die Österreichische Spiele-Akademie lädt damit alle Spielefans ein, mitzuraten, mitzudiskutieren und die Neuheiten selbst auszuprobieren. Bei Projekt Skyline dreht sich alles um Hochhausbau und die Entwicklung attraktiver Stadtviertel.

Das Spiel setzt auf Deckbuilding, taktisches Planen und clevere Standortwahl. Entscheidend ist nicht nur, wie hoch gebaut wird, sondern auch, wo die Gebäude stehen. Railroad Tiles wiederum ist ein Legespiel. Dabei werden Orte durch ein wachsendes Schienennetz verbunden.

Wer Strecken clever plant, Autos und Züge gut platziert und Städte verbindet, sammelt wertvolle Punkte. Aber Vorsicht: Schienen, die ins Leere führen, bringen Minuspunkte. Das dritte nominierte Spiel ist Take Time. Dabei handelt es sich um ein kooperatives Kartenspiel, bei dem Spieler gemeinsam Rätsel verschiedener Uhren lösen müssen.

Insgesamt warten 40 Uhren mit steigendem Schwierigkeitsgrad und unterschiedlichen Regeln. 12 Karten liegen verdeckt um die Uhr herum. Die Spieler wissen zwar, wie die Karten am Ende verteilt sein müssen, dürfen sich aber währenddessen nicht unterhalten. Der Österreichische Spielepreis umfasst neben dem Hauptpreis Spiel der Spiele auch weitere Auszeichnungen. Dazu zählen Spiele-Hits und Empfehlungslisten in den Sparten Kinder, Familie, Freunde, Experten, Karten und Trend





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