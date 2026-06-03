Österreichischer Läufer Christian Högl startet Solo-Lauf von Schönbrunn nach Nizza für Schmetterlingskinder

Der 35-tägige Ultralauf über 2.000 Kilometer durch sieben Alpenländer soll Spenden und Aufmerksamkeit für Menschen mit der seltenen Hautkrankheit Epidermolysis bullosa sammeln.

Der Wachauer Christian Högl hat sich ein klares Ziel gesetzt: Er will binnen 35 Tagen von Schönbrunn bis nach Nizza laufen. Dabei sammelt er Spenden, um auf das Schicksal von Menschen aufmerksam zu machen, die an Epidermolysis bullosa leiden, einer seltenen und derzeit unheilbaren Krankheit, bei der die Haut extrem verletzlich ist.

Rund 500 Menschen in Österreich und etwa 30.000 in Europa sind betroffen. Sein rund 2.000 Kilometer langer Lauf führt ihn durch sieben Länder und über 110.000 Höhenmeter, vorbei an den höchsten Gipfeln der Alpen wie Großglockner, Mont Blanc und Zugspitze. Besonders bemerkenswert ist, dass Högl die extreme Tour alleine und ohne Begleitteam bewältigen will. Die geplante Ankunft in Nizza ist für den 12.

Juli 2026 vorgesehen. Högl erklärt, dass er zufällig auf die Schmetterlingskinder gestoßen sei und für sie laufe. DEBRA-Austria-Obmann Rainer Riedl dankt ihm für seinen außergewöhnlichen Einsatz, der die Forschung zur Linderung und Heilung von Epidermolysis bullosa vorantreibt. Högl erwartet eine große körperliche und mentale Herausforderung mit Hitze, Kälte, Schmerzen und Schlafmangel, bleibt aber entschlossen, mit seinem Lauf soziale Wirkung zu erzielen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Högl Schönbrunn Nizza Ultralauf Epidermolysis Bullosa Schmetterlingskinder DEBRA Austria Spendenlauf Alpen Großglockner Mont Blanc Zugspitze Solo-Lauf Seltene Krankheit Österreich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Superstar im Iran: Christopher Knetts GeschichteChristopher Knett, ein österreichischer Fußballtorwart, hat in den letzten fünf Jahren im Iran gespielt und wurde dort zu einem Superstar. Doch seine Erfahrungen dort haben ihn gelehrt, dass die Diktatur kein guter Ort ist, um ans große Geld zu kommen.

Read more »

Ministerium hat erfreuliche Nachricht beim ReisepassÖsterreichischer Reisepass: Zwei Millionen neue Pässe seit Dezember, höchste Sicherheit, schnelle Ausstellung und weltweite Anerkennung im Ranking.

Read more »

31.113 Frauen im Prater – gleich zwei Rekorde fielenÖsterreichischer Frauenlauf 2024: 31.113 Teilnehmerinnen, zwei neue Rekorde durch Julia Mayer und Purity Kajuju Gitonga im Wiener Prater.

Read more »

Der Regisseur bleibt! GAK verlängert bis 2028Fußball-Bundesligist GAK macht Nägel mit Köpfen! Die Grazer verlängerten den Vertrag mit Spielmacher Christian Lichtenberger, der sich zuletzt auch ...

Read more »