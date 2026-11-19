Schwere Kritik an Sven Hergovich: NÖ Landtag debattiert über Notarztreform. Petition von Hilfsorganisationen und Rücktrittsforderung der NEOS zeigen die Polarisierung.

Während der NÖ-Landtag am Donnerstagnachmittag tagte, geriet SPÖ-Landesparteivorsitzender und Landesrat Sven Hergovich ins Kreuzfeuer der Kritik. Mehr als eineinhalb Stunden lang stand die geplante Reform der Notarztlandschaft im Fokus der Debatte. Besonders scharf wurde die Linie des sozialistischen Landesrats angegriffen, was zu einer intensiven Aussprache führte.

Kritik und Rücktrittsforderungen in Wien

Die Kritik an Sven Hergovich reichte weit über normale Meinungsverschiedenheiten hinaus. Edith Kollermann, die Gesundheitssprecherin der NEOS, forderte den Landesrat sogar direkt zur Rücktritt auf. Diese drastische Forderung unterstreicht die hohe Spannungsstufe, die mit der aktuellen Politik der Landesregierung verbunden ist. Hergovich sah sich einer deutlichen Ablehnung seiner Vorschläge gegenüber.

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Es handelte sich um eine bemerkenswerte Debatte, die im Regierungsviertel in Wien stattfand. Zwar wurde im Vorfeld in früheren Sitzungen bereits über den Gesundheitsplan 2040+ diskutiert, doch diesmal war die Lage anders. Die direkte Konfrontation mit den betroffenen Organisationen und den politischen Gegnern führte zu einer deutlich eskalierten Stimmung.

Unterschriftenaktion der Hilfsorganisationen

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Sitzungen gab es vor dem Termin eine organisierte Kundgebung der führenden Rettungsorganisationen. Das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund kamen zusammen, um ihre Forderungen zu bündeln. Sie übergaben eine Petition an Landtagspräsident Karl Wilfing von der ÖVP.

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Die Petition enthält eine klare Botschaft an die Politik. Die Organisationen fordern, dass die notwendigen Verträge für die Notarztreform per 1. April 2027 von der Landesregierung unterzeichnet werden sollen. Erst mit der Unterzeichnung soll das Vorhaben insgesamt auf die richtige Schiene gebracht werden, um die medizinische Versorgung sicherzustellen.

Forderungen für eine sichere Zukunft

Die Übergabe der Petition durch das Rote Kreuz und den Arbeiter-Samariter-Bund zeigt die Dringlichkeit der Angelegenheit. Die Hilfsorganisationen sind der Meinung, dass nur durch eine zeitnahe Umsetzung der Verträge die Qualität der Notfallversorgung garantiert werden kann. Die Forderung an die Landesregierung ist eindeutig: Handeln bis zum vorgesehenen Stichtag.

Diese direkte Aktion der Organisationen hat die politische Debatte im NÖ-Landtag weiter angeheizt. Die Kombination aus politischer Kritik und zivilgesellschaftlichem Engagement macht die Situation zu einem zentralen Thema in der aktuellen Gesundheitspolitik in Niederösterreich.