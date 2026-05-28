Österreichischer Eishockey-Verteidiger Gregor Biber unterzeichnet Dreijahresvertrag bei Utah Mammoth

Der 19-jährige Verteidiger Gregor Biber aus Niederösterreich hat einen NHL-Einstiegsvertrag bei Utah Mammoth unterschrieben und wird zunächst in der AHL für Tucson Roadrunners spielen. Der Draft-Pick von 2024 überzeugte zuletzt in Schweden und bei der WM.

Der 19-jährige österreich ische Eishockey spieler Gregor Biber , ursprünglich aus Nieder österreich , hat einen Dreijahres-Einstiegsvertrag in der NHL bei Utah Mammoth unterschrieben, der ab der kommenden Saison gültig wird.

Der Klub aus Salt Lake City gab diese Verpflichtung offiziell bekannt. Biber war im Jahr 2024 von Utah Mammoth gedraftet worden und hat in den letzten drei Spielzeiten in der schwedischen Profiliga für Rögle BK gespielt. Zusätzlich vertrat er Österreich bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz, wo er internationale Erfahrung sammelte. In der Organisation von Utah Mammoth wird Biber zunächst für das Farmteam Tucson Roadrunners in der American Hockey League (AHL) auflaufen.

Dies ist ein typischer Entwicklungsweg für junge Talente, die sich an die höhere Spielgeschwindigkeit und körperliche Härte der NHL gewöhnen sollen. Der General Manager von Utah, Bill Armstrong, äußerte sich positiv über die Verpflichtung: 'Gregor ist ein sehr talentierter Verteidiger, der vergangene Saison in Schweden sehr gut gespielt hat. Wir freuen uns, seine Entwicklung in unserem System weiter beobachten zu können.

' Diese Aussage unterstreicht die strategische Planung des Klubs, junge europäische Spieler systematisch aufzubauen. Bibers Werdegang zeigt die zunehmende Vernetzung zwischen nordamerikanischen NHL-Teams und europäischen Ligen als Talentquelle. Nach seiner Draft-Position und den drei Jahren in Schweden, einer derTop-Ligen Europas, gilt er als einer der vielversprechendsten Abwehrspieler aus Österreich in den letzten Jahren. Seine Erfahrung bei der WM unterstreicht zudem seine bereits vorhandene internationale Klasse.

Die Zusammenarbeit mit den Tucson Roadrunners bietet ihm die Chance, sich an den nordamerikanischen Spielstil anzupassen, bevor er den Sprung in den NHL-Kader schaffen soll. Viele Kommentatoren erwarten, dass Biber innerhalb der zwei bis drei Vertragslaufzeit zu einem festen Bestandteil der NHL-Mannschaft werden könnte, besonders angesichts des Mangels an offensivstarken Verteidigern in vielen Teams. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist ein typischer Einstiegsvertrag für einen Draft-Pick, der noch nicht die NHL-Reife besitzt, aber großes Potenzial zeigt.

Die genauen finanziellen Details wurden nicht bekanntgegeben, aber solche Verträge liegen oft im unteren sechsstelligen jährlichen Bereich, mit möglichen Bonuszahlungen. Die Verpflichtung zeigt auch das Engagement von Utah Mammoth, internationale Talente systematisch zu scouten und zu fördern, was im modernen Eishockey immer wichtiger wird. Bibers Karrierepfad von Österreich über Schweden nach Nordamerika ist ein Musterbeispiel für die globale Ausrichtung des Sports.

In Österreich wird seine Verpflichtung mit großer Freude aufgenommen, da er einer der wenigen Spieler ist, die den Sprung in die NHL schaffen könnten, was das österreichische Eishockey international stärkt. Die nächsten Wochen werden zeigen, wann er offiziell in den Kader der Roadrunners aufgenommen wird und wie schnell er sich anpasst. Fans und Experten werden seine Entwicklung in der AHL genau beobachten, da dort auch viele andere NHL-Kandidaten spielen.

Insgesamt ist dies ein bedeutender Meilenstein in der Karriere von Gregor Biber und ein positives Signal für die Nachwuchsarbeit im österreichischen Eishockey. Weitere Details zu seiner Spielweise und Statistiken aus Schweden werden in den kommenden Tagen erwartet





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