Dominik Hirschl erhält den Österreichischen Buchpreis 2024. Der Roman über Sprache, Literatur und Mathematik überzeugt die Jury. Alle Preisträger und Details.

Der österreichische Literatur betrieb feiert eine klare Entscheidung bei der diesjährigen Verleihung des Österreichischen Buchpreises. Der Schriftsteller Dominik Hirschl wurde als Gewinner des Hauptpreises für seinen Roman bekannt gegeben, der bereits zuvor die Shortlist für den Deutschen Buchpreis erreicht hatte. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe internationale und nationale Anerkennung für seine literarische Leistung im deutschsprachigen Raum.

Preisvergabe und Jurybegründung

Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an Dominik Hirschl. Die Jury lobte in ihrer offiziellen Begründung herausragend, dass ihm das Kunststück gelinge, einen niveaulosen und gleichzeitig höchst unterhaltsamen Roman über die Macht der Sprache, der Literatur und der Mathematik zu schreiben. Besonders betont wurde, dass das Werk selbst dann hervorragend funktioniere, wenn die Leserschaft über nur wenig Vorwissen in diesen spezifischen Disziplinen verfüge. Diese Bewertung zeugt von einer breiten Zugänglichkeit seines literarischen Ansatzes.

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Zur Bewertungskommission gehörten renommierte Persönlichkeiten der deutschen und österreichischen Literaturszene. Die Literaturwissenschaftlerin Uta Degner, der Autor Markus Köhle, die Journalistinnen Lara Sielmann und Julia Zarbach sowie der Buchhändler Helmut Zechner bildeten die Jury. Ihre unanimous Entscheidung fiel nach sorgfältiger Prüfung der eingereichten Werke und spiegelt den aktuellen Konsens über die Qualitätsmaßstäbe der zeitgenössischen Belletristik wider.

Debütgewinnung und Finalisten

Den mit 10.000 Euro ausgestatteten Debütpreis erhielt Marlen Mairhofer für ihr Buch "Alice" im Verlag Jung und Jung. Die 1991 in Steyr geborene Autorin, die aktuell in Salzburg lebt, wurde für ihre innovativen Narrative ausgezeichnet. Die Jury würdigte, wie Mairhofer Lewis Carrolls berühmte Figur als Ausgangspunkt nimmt und in die Lebenswelt eines modernen Mädchens übersetzt. Dabei stellt sie gewohnte Dinge und Sachverhalte radikal auf den Kopf und verändert dadurch den Blick darauf.

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Neben den beiden Hauptgewinnern standen weitere vielversprechende Autoren auf der Shortlist. Anna Baar mit ihrem Werk "Amseln", Birgit Birnbacher mit "Sie wollen uns erzählen", Sabine Scholl mit "Die zweite Haut" sowie Norbert Gstrein mit "Im ersten Licht" wurden ebenfalls für das Finale nominiert. Diese Autoren zeigen die enorme Diversität und Stärke des aktuellen literarischen Schaffens in der Region.

Auch die beim Debütpreis leer ausgegangenen Kandidaten Nina Temann und David Vajda wurden finanziell honoriert. Sie erhalten jeweils 2.500 Euro als Anerkennung ihrer schriftstellerischen Beiträge. Diese Regelung stellt sicher, dass auch die Finalisten im Debütbereich eine materielle Wertschätzung erhalten und ihre weitere Arbeit unterstützt wird, was den Fördergedanken der Veranstaltung unterstreicht.

Moderation und kultureller Kontext

Die feierliche Abendveranstaltung wurde von den Burgschauspielern Dorothee Hartinger und Philipp Hauß gemeinsam mit Studierenden des zweiten Schauspieljahrgangs der Musik und Kunst Privatuniversität Wien moderiert. Diese Kooperation mit der Jugendgeneration der Theaterakademie verlieh dem Anlass eine besondere Dynamik und Vernetzung. Für die musikalische Umrahmung sorgte Tobias Kochseder am Akkordeon, was eine intime und künstlerisch fundierte Atmosphäre schuf.

Der Österreichische Buchpreis wird im diesjährigen elften Jahr vom Kulturministerium, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet. Diese institutionelle Verankerung garantiert die hohe Relevanz und Professionalität der Preisvergabe. Im Vorjahr ging der Hauptpreis an Dimitré Dinev für seinen Mammutroman "Zeit der Mutigen", während Miriam Unterthiner mit dem Theatertext "Blutbrot" den Debütpreis erhielt. Die kontinuierliche Ausrichtung trägt zur Stabilisierung des literarischen Marktes bei.