Österreichische Verbraucher kaufen mehr Fairtrade-Produkte, Umsatz steigt um 12,7 Prozent

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Fairtrade-Produkten in Österreich sind im Vergleich zum Vorjahr um 12,7 Prozent gestiegen. Die Finanzlich meist gut aufgestellte Fairtrade-Käufer und -Käuferinnen würden die Teuerung weniger stark spüren, erklären Fachleute.

In Österreich wurde im Jahr 2025 mehr Geld für fair gehandelte Lebensmittel ausgegeben als im Vorjahr, und der Umsatz mit Fairtrade - Produkte n stieg um 12,7 Prozent auf 796 Millionen Euro.

Finanzlich meist gut aufgestellte Fairtrade-Käufer und -Käuferinnen würden die Teuerung weniger stark spüren, erklären Fachleute. Die aktuelle Krise wie die Folgen des Iran-Krieges betrafen laut Fairtrade nur einzelne Produktgruppen. Mehr als jede dritte Banane, die in Österreich 2025 verkauft worden war, trug das Fairtrade-Gütesiegel. Ähnlich ist die Quote bei Rosen, bei den Röstkaffeebohnen war es immerhin jede Zehnte, das geht aus dem Jahresbericht 2025 hervor, den Fairtrade Österreich am Freitag veröffentlicht hat.

Mit dem Fairtrade-Siegel werden Produkte gekennzeichnet, die unter sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Mindeststandards hergestellt wurden. Fairtrade-Österreich-Schätzungen zufolge flossen 2025 89,3 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Fairtrade-Produkten in Österreich direkt an die Produzentenorganisationen in Lateinamerika, Afrika oder Asien zurück. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die unter dem Fairtrade-Siegel produzieren, erhalten garantierte Mindestpreise. Fairtrade-Bauern bekommen zudem extra Prämien für Investitionen in Bildung oder neue landwirtschaftliche Technologien.

Der Anbau von Rohstoffen wie Bananen und Kakaobohnen wird allerdings schwieriger. Der Handel in Fairtrade-Produkten ist in Österreich gemeinsam mit den Niederlanden Vizeweltmeister, 88 Euro wurden pro Kopf im Jahr 2025 ausgegeben, mehr Fairtrade konsumieren weltweit nur die Schweizerinnen und Schweizer. Der Handel in Fairtrade-Produkten sei dem österreichischen Handel zu verdanken, der die ursprünglichen „Nischenprodukte“ in die Breite gebracht habe.

Der Handel sei bereits früh auf die Fairtrade und Bioschiene aufgesprungen, dadurch hätte man einen „Vorsprung“ im Vergleich zu Nachbarländern wie Deutschland





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