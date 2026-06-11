Österreichische Unternehmen vor großen Herausforderungen

Die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen wird durch die Zahl der Firmeninsolvenzen und das Standort-Ranking des Lausanner Instituts IMD belastet. Unternehmen müssen eigene Antworten auf die aktuellen Herausforderungen finden, indem sie ihre Kundenbeziehungen und Kundenkultur aktiv gestalten.

Österreich ische Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit belasten. Die Zahl der Firmeninsolvenzen stieg 2025 um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 7392. Laut dem Informationsdienstleister CRIF ist für 2026 keine echte Trendwende absehbar.

Das Lausanner Institut IMD platzierte Österreich im Standort-Ranking auf Platz 26, was einem Verlust von zehn Rängen gegenüber dem Jahr 2020 entspricht. Wirtschaftsexperten fordern von der Politik strukturelle Maßnahmen ein, wie die Senkung der Lohnnebenkosten, die gezielte Zuwanderung zur Behebung des Fachkräftemangels, den Bürokratieabbau und die Entlastung der Betriebe bei den Energiepreisen. Unternehmen müssen jedoch eigene Antworten auf die aktuellen Herausforderungen finden.

Ein signifikanter Hebel mit großem Potenzial liegt laut Sonja Fahrner-Poszvek, Senior Managing Director beim Beratungsspezialisten Great Sales Force, in der aktiven Gestaltung von Kundenbeziehungen und der Etablierung einer Kundenkultur. Kundenkultur ist ein gesamtstrategisches Managementtool zur Steuerung von Wachstum und nachhaltigem Unternehmenserfolg. Es hilft, Maßnahmen und Initiativen zielgerichtet mit Blick auf die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden akkordiert voranzutreiben und damit Effizienz und Produktivität zu steigern.

Kundenkultur bezeichnet die Fähigkeit von Unternehmen, die Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns zu stellen. Gerade für größere Unternehmen erweist sich diese Aufgabe allerdings als herausfordernd. Denn eine Vielzahl strategischer Initiativen, Transformationsprogramme und Optimierungsprojekte läuft parallel. Digitalisierung, Prozessverbesserungen, Vertriebsentwicklung oder Employer Branding konkurrieren oft gleichzeitig um Aufmerksamkeit, Ressourcen und Budgets.

Die Folge ist nicht selten ein Initiativen-Dschungel, in dem Fokus und Wirksamkeit verloren gehen. Kundenkultur kann hier als Kompass dienen und einen entscheidenden Mehrwert liefern. Wenn Kundinnen und Kunden konsequent als Ausgangspunkt aller Entscheidungen betrachtet werden, entsteht ein klares Zielbild, an dem sich Prioritäten ausrichten lassen. Jede Initiative wird danach bewertet, welchen Beitrag sie zur Erfüllung von Kundenbedürfnissen, zur Verbesserung des Kundenerlebnisses oder zur Stärkung der Kundenbeziehung leistet.

Das Kundenkulturmodell liefere darüber hinaus Orientierung, an welcher Stelle einer Organisation eine Maßnahme ihre größte Wirkung entfaltet. So werden Projekte nicht isoliert betrachtet, sondern auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet: nämlich höhere Marktwirksamkeit und profitables Wachstum durch nachhaltigen Kundennutzen. Der Zusammenhang zwischen Kundenkultur und Unternehmensergebnis ist keineswegs abstrakt. Eine gelebte Kundenkultur wirkt sich messbar auf kundeninteraktionsbezogene Kennzahlen aus.

Verbessern sich diese, hat das direkte Auswirkungen auf Absatz, Umsatz und Profitabilität. Kundenkultur sei insofern nicht nur ein kulturelles Leitbild, sondern ein operativer Performance-Treiber. Gerade in Krisenzeiten, wenn Märkte volatiler werden und Kundinnen und Kunden anspruchsvoller reagieren, entscheidet die Qualität der Kundenbeziehungen oft über Stabilität oder Rückgang im Geschäft. Dass eine Vielzahl an Unternehmen in diesem Bereich noch ausreichend Potenzial vorfindet, zeigt übrigens das Ergebnis einer Untersuchung der Management- und Unternehmensberatung Bain & Company.

Demnach glauben rund 80 Prozent der befragten Unternehmen, ein überdurchschnittliches Kundenerlebnis zu bieten. Aber nur etwa acht Prozent der Kunden stimmen dieser Einschätzung zu. Great Sales Force unterstützt Unternehmen dabei, ihre Produktivität nachhaltig zu steigern und sich von 'good to great' zu entwickeln, indem es praxisnahe Tools, Konzepte und Analyseinstrumente bereitstellt.

Zu den Schwerpunkten gehören unter anderem: Evaluierung und Optimierung der Kundenkultur, Entwicklung einer kundenorientierten Vertriebs- und Führungskultur, Einsatz maßgeschneiderter Survey- und Benchmark-Tools zur Identifikation von Optimierungspotenzialen im Vertrieb, strategische Beratung zur Steigerung der Vertriebsleistung





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