Österreichische Studie zeigt breite Unterstützung für Gleichstellung, aber anhaltende strukturelle Hindernisse

Eine umfangreiche Befragung von PwC Österreich, WEconomy und Ketchum offenbart, dass neun von zehn Österreicherinnen und Österreichern gleiche Berufschancen für Frauen fordern, gleichzeitig jedoch traditionelle Rollenbilder, Ausbeutung am Arbeitsmarkt und Diskriminierungserfahrungen nach wie vor stark präsent sind. Die Analyse beleuchtet geschlechtsspezifische Wahrnehmungen, die Rolle sozialer Medien sowie Unterschiede in Führungsambitionen und liefert wichtige Impulse für zukünftige Gleichstellungsmaßnahmen.

Eine aktuelle Befragung von PwC Österreich in Zusammenarbeit mit WEconomy und der Kommunikationsagentur Ketchum hat ergeben, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher die Gleichstellung von Frauen und Männern im Berufsleben unterstützt, gleichzeitig jedoch nach wie vor erhebliche strukturelle Barrieren und traditionelle Rollenbilder als Hindernisse wahrnimmt.

Insgesamt gaben neun von zehn Befragten an, dass Frauen die gleichen Aufstiegschancen wie Männer erhalten sollten. In der Analyse zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während die Hälfte der männlichen Teilnehmenden glaubt, dass bereits genug für die Gleichstellung getan wurde, teilen diese Ansicht lediglich rund ein Drittel der weiblichen Befragten.

Barbara Redlein, Partnerin und DEI‑Leiterin bei PwC Österreich, bezeichnet diese Diskrepanz als ein deutliches Zeichen dafür, dass Gleichstellungsziele häufig nur symbolisch verfolgt werden, während echte Machtverhältnisse und strukturelle Veränderungen auf Widerstand stoßen. Ein besonders alarmierendes Ergebnis der Studie ist das Gefühl der Ausgenutztheit am Arbeitsmarkt, das von 54 Prozent der Teilnehmenden angegeben wurde. Dieses Empfinden ist bei den jüngsten Befragten im Alter von 14 bis 19 Jahren besonders stark ausgeprägt - dort stimmten 84 Prozent zu.

Die Hauptgründe für dieses Gefühl sind mangelnde Wertschätzung, hohe Arbeitsbelastung, unzureichende Bezahlung und fehlende Aufstiegsmöglichkeiten. Bei den 50‑ bis 59-Jährigen liegt die Quote mit 42 Prozent deutlich niedriger.

Darüber hinaus sehen 76 Prozent der Befragten traditionelle Rollenbilder als nach wie vor prägend für die österreichische Arbeitswelt. Insbesondere die klassische Vorstellung, dass Männer die Hauptverdiener und Frauen primär für Haushalt und Kinderbetreuung verantwortlich seien, wird von vielen noch immer befürwortet. Soziale Medien tragen laut 54 Prozent der Teilnehmenden zur Verstärkung dieser Rollenbilder bei; bei den 14‑ bis 19‑Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei 73 Prozent.

Ketchum‑Managerin Lola Zweimüller warnt, dass gender‑stereotype Inhalte in Netzwerken die Karriereerwartungen junger Menschen negativ beeinflussen können. Die Untersuchung deckt ebenfalls geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich Führungsambitionen auf: 44 Prozent der Männer streben eine Führungsposition an oder besetzen bereits eine solche, während dies nur bei 25 Prozent der Frauen der Fall ist. Die Studie erklärt dies teilweise mit unterschiedlichen Bewerbungsstrategien - 60 Prozent der Männer bewerben sich auch dann, wenn sie nicht alle Anforderungen erfüllen, im Vergleich zu 50 Prozent der Frauen.

Diskriminierungserfahrungen bleiben ein weiteres Problem: 23 Prozent der Teilnehmenden berichten von Benachteiligungen aufgrund der sexuellen Orientierung, 29 Prozent beobachten Altersdiskriminierung und 26 Prozent erleben Diskriminierung aufgrund der Herkunft. Besonders auffällig ist, dass fast jede dritte Person der Generation Z (31 Prozent) befürchtet, dass die eigene sexuelle Orientierung oder Identität negative Auswirkungen auf die berufliche Laufbahn haben könnte.

Die Daten basieren auf einer im Mai 2026 durchgeführten Online‑Befragung des Marketagent Instituts mit 1.000 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren, die nach Gewichtung repräsentativ für die gesamte österreichische Bevölkerung ist





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