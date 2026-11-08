Österreichische Staatsbürgerin bei Terroranschlag in Krakau getötet

Ministerin Beate Meinl-Reisinger bestätigt den Tod einer Österreicherin bei den tödlichen Schüssen in Krakau. Polen führt Staatstrauer ein und ermittelt wegen Terrorismus.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den traurigen Umstand bestätigt, dass eine österreich ische Staatsbürgerin bei dem schweren Anschlag in Krakau ihr Leben verloren hat. Die österreich ische Politikerin teilte ihre Bestürzung über diesen Vorfall öffentlich mit, wobei sie darauf hinwies, dass der Ehemann der Verstorbenen bei dem Ereignis verletzt wurde. Ihr offizielles Statement auf der Plattform X betonte den starken emotionalen Impact auf die Familie sowie die enge Abstimmung mit den lokalen Behörden in Polen.

Staatstrauer und Terrorismus-Ermittlungen

In Polen wurde im Anschluss an die Gewalttat eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen, um der zahlreichen Opfer zu gedenken. Die polnischen Behörden stufen den Vorfall als mutmaßlich rechtsextrem motiviert ein und haben die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz von Krakau offiziell als terroristische Straftat klassifiziert. Die Staatsanwaltschaft des Landes teilte mit, dass sie wegen der Tötung von sechs Personen sowie des versuchten Mordes an zahlreichen weiteren Menschen ermitteln, wobei die Tat einen klaren terroristischen Charakter aufwies.

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Zusätzlich zu den Ereignissen in der Altstadt wird wegen der Tötung von drei weiteren Personen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski ermittelt. Dort wurden im Wohnhaus der Familie Vater, Mutter und Schwester des mutmaßlichen Täters tot mit Schussverletzungen aufgefunden. Die Ermittler gaben an, dass das Beweismaterial darauf hindeutet, dass diese Taten von derselben Person begangen wurden, was auf eine fortgesetzte Gewalttätigkeit schließen lässt.

Motivlage und Täterprofil des Angreifers

Der 24-jährige Mann, der am Samstag aus einem Auto heraus wahllos auf Passanten geschossen hatte, wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Polens Innenminister Marcin Kierwinski gab an, dass der Täter nach ersten Erkenntnissen sehr radikale Ansichten vertritt und Anzeichen dafür bestehen, dass er von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert war. Diese Einschätzung wurde als vorläufige Bewertung dargestellt, die noch einer näheren Überprüfung bedarf, aber auf eine politische oder ideologische Motivation hindeutet.

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Auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sprach sich scharf gegen das Verbrechen aus und charakterisierte den Angriff als bisher noch nicht dagewesenen Fall von Terrorismus in Polen. Er betonte in Krakau, dass dieser brutale Angriff auf lebende Menschen als Terrorismus zu bewerten sei. Die Behörden haben kein offizielles politisches Motiv ausdrücklich genannt, sondern sich auf die radikale Gesinnung und die rechtsextremen Tendenzen des Täters fokussiert.

Internationale Opfer und soziale Folgen in Krakau

Unter den zahlreichen Verletzten und Toten befinden sich auch Ausländer aus verschiedenen europäischen Ländern. Von den sechs Todesopfern stammten vier aus Polen, eins aus Großbritannien, und eine Frau wird als Ausländerin geführt. Fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland wurden verletzt, darunter eine weitere Person aus Österreich, die nicht getötet wurde. Das Alter der Toten lag zwischen 32 und 61 Jahren, was die breite Streuung der Opfer unterstreicht.

Auch die lokalen Dienstleister und Tierwelt leiden unter den Folgen der Gewalt. Mehrere Droschkenkutscher wurden schwer verletzt, wobei die Vorsitzende des Vereins Krakauer Kutscher, Dorota Litwicka, mitteilte, dass viele ihrer Kolleginnen und Kollegen zu Schaden gekommen sind. Zwei Kutschpferde erlitten oberflächliche Verletzungen. Der Erzbischof von Krakau, Grzegorz Rys, rief die Menschen im stark katholisch geprägten Polen zum Zusammenhalt auf und betonte, dass die Gesellschaft in diesem Moment nicht gleichgültig sein dürfe.