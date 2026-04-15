Österreichische Regierung plant Sparmaßnahmen: Zwei Milliarden Euro Einsparungen im Fokus

Finanzminister Marterbauer setzt auf Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Experten warnen vor den Herausforderungen der Inflation und geopolitischen Risiken.

Die Sparmaßnahmen zur Konsolidierung des Staatshaushaltes in Österreich werden als unerlässlich angesehen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) plant, in den kommenden Wochen das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 aufzustellen. Sein selbstgestecktes Ziel sind zusätzliche Einsparungen in Höhe von zwei Milliarden Euro, wie im ORF-'Report' am Dienstag bekannt wurde.

Die wirtschaftliche Lage wird von Experten genau beobachtet, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflation und der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Christoph Badelt, ein prominenter Wirtschaftsexperte, betonte, dass die Situation derzeit noch nicht 'katastrophal' sei. Sollten sich die Konflikte in der Region jedoch nicht beruhigen, so Badelt, werde man über weitere Maßnahmen nachdenken müssen. Er unterstrich, dass es nicht einfach sei, gegen die Inflation vorzugehen, was die Komplexität der Herausforderung verdeutlicht.

Badelt wies darauf hin, dass die Regierung bei ihren Handlungsspielräumen auf zwei Ebenen eingeschränkt ist. Zum einen sei der finanzielle Spielraum begrenzt, da jede Maßnahme Kosten verursache und es aktuell an finanziellen Mitteln mangele. Es müsse daher sorgfältig abgewogen werden, ob ein höheres Defizit in Kauf genommen oder an anderer Stelle stärker gespart werden soll. Zum anderen könne der Staat direkt in Preise eingreifen, was jedoch das Risiko von Knappheiten berge und politisch schwer umzusetzen sei. Angesichts der aktuellen Situation und der komplexen wirtschaftlichen Herausforderungen betonte Badelt die Notwendigkeit einer umsichtigen und ausgewogenen Politik.

Bezüglich der Spritpreisbremse, die Ende April ausläuft, äußerte sich Badelt zurückhaltend. Er kritisierte, dass diese Maßnahme sozial 'überhaupt nicht fokussiert' sei und nur einen begrenzten Effekt habe. Bei gleichbleibender Lage könne man die Bremse 'ruhig belassen'. Sollten die Energiepreise jedoch weiter steigen, sei eine Verlängerung 'nicht einfach leistbar'. Badelt warnte ebenfalls vor einem höheren Defizit, da dies zu einer Zunahme der Staatsverschuldung, höheren Zinszahlungen und einer Verschlechterung der Reputation führen würde.

Die von Marterbauer angestrebten Einsparungen in Höhe von zwei Milliarden Euro wurden von Badelt ähnlich bewertet wie von dem Ökonomen Gabriel Felbermayr. Das Ziel sei zwar 'nicht unambitioniert', der tatsächliche Konsolidierungsbedarf sei jedoch 'deutlich größer'. Konkrete Berechnungen dazu sollen in den kommenden Tagen vorgelegt werden. Badelt prognostizierte, dass unpopuläre Maßnahmen kaum zu vermeiden sein werden. Er verwies auf frühere Regierungsmaßnahmen, die ohne Gegenfinanzierung eingeführt wurden, wie beispielsweise der Familienbonus oder außerordentliche Pensionserhöhungen. Die Rücknahme solcher Maßnahmen sei zwar unpopulär, dennoch müsse man 'die Kirche im Dorf lassen'. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, pragmatische und manchmal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten und die langfristige wirtschaftliche Gesundheit Österreichs zu sichern





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