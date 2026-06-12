Österreichische Raumfahrtgeschichte geschrieben: Landeshauptfrau Mikl-Leitner präsentiert den ersten kommerziellen Satelliten aus Österreich

Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat heute den ersten kommerziellen Satelliten aus Österreich präsentiert. Er wird im Spätsommer in den Orbit abheben und an Bord sind die neuesten Produkte dreier Firmen, die diese im Weltraum testen wollen.

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Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: Christoph Zwettler von SunBooster, Alexander Reissner, CEO Enpulsion, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Carsten Scharlemann, CEO R-Space, und Paulo Gordo, CEO Synopsis Planet (v. l. ) umringen den neuen Satelliten. m Flughafen in Schwechat präsentierte heute Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den ersten kommerziellen Satelliten aus Österreich. Er wird im Spätsommer in den Orbit abheben; an Bord sind die neuesten Produkte dreier Firmen, die diese im Weltraum testen wollen.

Am Flughafen Wien-Schwechat wurde heute, Freitag, "österreichische Raumfahrtgeschichte geschrieben", wie es Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner formulierte. Sie präsentierte gemeinsam mit Carsten Scharlemann, CEO von R-Space, die erste kommerzielle Satellitenmission aus Österreich. Das niederösterreichische Raumfahrtunternehmen R-Space mit Sitz im Officepark 2 am Flughafengelände hat den ersten vollständig in Österreich entwickelten kommerziellen Satelliten gebaut





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