Österreichische Post verzeichnet massiven Gewinnrückgang im ersten Quartal 2026

Die Österreichische Post meldet einen deutlichen Gewinnrückgang im ersten Quartal 2026, während der Umsatz leicht steigt. Das Paketgeschäft wächst, doch das Brief- und Werbegeschäft leidet unter strukturellen Rückgängen und regulatorischen Herausforderungen.

Im ersten Quartal 2026 hat die Österreichische Post in einem herausfordernden Marktumfeld einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Periodenergebnis sank von 39,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 15,3 Mio.

Euro, was einem massiven Einbruch entspricht. Der Umsatz stieg zwar leicht um 0,9 Prozent auf 770,7 Mio. Euro, doch dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch das wachsende Paketgeschäft getragen, das vor allem vom boomenden Versandhandel profitiert. Gleichzeitig gab es jedoch signifikante Rückgänge in anderen Bereichen.

So sanken die Umsätze in der Sparte Brief, Filiale & Services um 7,6 Prozent auf 289,9 Mio. Euro, vor allem aufgrund des strukturellen Rückgangs des Briefvolumens. Auch das Werbegeschäft litt unter den Sparmaßnahmen der Kunden. Im Gegensatz dazu entwickelte sich das Paketgeschäft in der Sparte E-Commerce & Logistics positiv, mit einem Umsatzplus von 6,9 Prozent auf 447,4 Mio.

Euro. Während die Geschäfte in Südost- und Osteuropa gut liefen, gab es in der Türkei-Region, die die Länder Türkei, Aserbaidschan, Georgien und Usbekistan umfasst, Mengenrückgänge aufgrund restriktiver Importregeln für Pakete aus Asien. Diese Faktoren, kombiniert mit dem Wettbewerb in Südost- und Osteuropa und den Herausforderungen der Transformation im Telekommunikationsbereich, drückten das Ergebnis deutlich nach unten. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sank von 101,6 Mio.

Euro im Vorjahr auf 93,8 Mio. Euro, und das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich von 48,4 Mio. Euro auf 36,8 Mio. Euro.

Am Ende blieb nur noch ein Periodenergebnis von 15,3 Mio. Euro übrig, verglichen mit 39,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Für das laufende Jahr erwartet die Österreichische Post aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung weitere Volumenrückgänge im Briefgeschäft.

Allerdings könnte der starke E-Commerce-Trend zu einem anhaltenden Wachstum bei den Paketmengen führen. Regulatorische Einschränkungen im internationalen Handel sowie geopolitische Unsicherheiten sorgen jedoch für zusätzliche Herausforderungen. Dennoch geht das Unternehmen von einem leichten Umsatzanstieg aus, muss aber gleichzeitig mit erhöhten Kosten aufgrund der Inflation rechnen





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Österreichische Post Gewinnrückgang Umsatz Paketgeschäft Digitalisierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Austrian Airlines verzeichnet Verlust im ersten Quartal 2026Die Austrian Airlines hat im ersten Quartal 2026 trotz höherer Auslastung einen Verlust von über 100 Mio. Euro verzeichnet. Neben winterlichen Bedingungen prägten die Auswirkungen des Iran-Kriegs das Ergebnis. Zahlreiche Nahost-Verbindungen wurden gestrichen, und die Kerosinkosten stiegen deutlich. Die Airline erwartet jedoch im Sommer einen starken Reiseverkehr und fliegt sieben neue Destinationen an.

Read more »

BMW meldet Gewinnrückgang im ersten QuartalBMW verzeichnete im ersten Quartal einen Gewinnrückgang von 23,1 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um 8,1 Prozent auf 31 Milliarden Euro. Der Konzern führt die schwachen Ergebnisse auf den harten Wettbewerb in China, US-Zölle und ungünstige Wechselkurse zurück. Trotzdem gibt sich BMW kämpferisch und verzeichnete Rekord-Auftragseingänge in Europa.

Read more »

Ehrung von Rudolf Taschner: Ein Rätsel um das österreichische UniversitätsrechtDie verweigerte Ehrung von Rudolf Taschner wirft Fragen über das österreichische Universitätsrecht auf und regt Diskussionen über die Grenzen der akademischen Freiheit an.

Read more »

Lenzing AG meldet Gewinnrückgang im ersten Quartal 2026 und forciert strategische NeuausrichtungDer österreichische Faserproduzent Lenzing verzeichnet einen Rückgang von Gewinn und Umsatz, reagiert jedoch mit einer gezielten Reduktion unprofitabler Produktionslinien und einem Fokus auf margenstarke Segmente.

Read more »