Die täglichen Insolvenzen in Österreich staying high with 20 businesses and 25 individuals going bankrupt, but the expert from KSV1870 sees a slight decline in 2026 compared to the previous year. Despite the stable high level, action is being taken to mitigate future risks.

Täglich hinschlittern in Österreich rund 20 Unternehmen in die Insolvenz . Gleichzeitig melden etwa 25 Privatpersonen pro Tag ihren Bankrott an. Diese Zahlen sind beunruhigend, doch Experte Karl-Heinz Götze vom Kreditschutzverband relativiert die neuesten Quartalsergebnisse und betont, dass unnötige Panik inexistent sein sollte.

Die quartalsweise veröffentlichten Insolvenzzahlen sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Sektor zeigen für das Jahr 2026 in einem Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Rückgang von 1,4 Prozent. Trotz dieses minimalen Rückgangs, so erklärt Insolvenzexperte Karl-Heinz Götze, der die langfristigen Trends intensiv analysiert, befinden sich die Unternehmensinsolvenzen auf einem beachtlich hohen Niveau, wenn man diese mit früheren Perioden vergleicht.

„Zwischen 2007 und 2009 gab es jahrlich bis zu 7000 Insolvenzen“, erläutert Götze. Er betont, dass die aktuelle Situation daher nicht überraschend erscheint, insbesondere unter Berücksichtigung der globalen und lokalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die angespannte Marktlage , steigende Kosten und restriktive Kreditvergabe trafen viele Unternehmen hart. Doch trotz dieser Herausforderungen zeigt der leichte Rückgang immerhin eine scheinbare Stabilisierung.

Der Experte mahnt zur Vorsicht: „Es ist dringend notwendig, dass Unternehmen frühzeitig Maßnahmen zur Risikovorsorge ergreifen, um die eigene Lidationsfähigkeit zu sichern.

“ Fachküchen sollen verstärkt auf Digitalisierung und flexible Geschäftsmodelle setzen. Diese Vorausschau könnte helfen, um eine tiefgreifende Krise abzuwenden. Die dargereichten Nutzereinträge reflektieren nicht unbedingt die Perspektive des Betreibers oder der Redaktion vor allem von Krone Multimedia (KMM). Der Anbieter distanziert stellvertretend die Mitteilung der Diskussionen als eigenständige Interpretationen.

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