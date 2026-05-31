Österreichische Finanzpolizei prüft mehr als 200 verdächtige Unternehmen

Die Finanzpolizei in Österreich prüft mehr als 200 Firmen, die im Verdacht stehen, nur zum Kassieren von Sozialleistungen gegründet worden zu sein. Das Finanzministerium hat angekündigt, dass es mit Schwerpunktkontrollen gegen eine neue Betrugsmasche vorgehen wird.

Die Finanzpolizei in Österreich prüft mehr als 200 Firmen, die im Verdacht stehen, nur zum Kassieren von Sozialleistungen gegründet worden zu sein. Das Finanzministerium hat angekündigt, dass es mit Schwerpunktkontrollen gegen eine neue Betrugsmasche vorgehen wird.

Diese Masche beinhaltet Einpersonenunternehmen, die von Personen aus EU-Nachbarländern in Österreich gegründet wurden, ohne dass diese Personen tatsächlich in Österreich arbeiten. Viele dieser Firmen wurden nur an Büroadressen angemeldet, an denen oft keine Personen arbeiten. Die Adressen dienen nur als Postadresse oder zur Weiterleitung von Schriftstücken. Die Finanzpolizei hat bereits mehr als 200 verdächtige Unternehmen identifiziert.

Durch das Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 kann die SVS nun stärker eingebunden werden. Scheinunternehmen können festgestellt, Versicherungen rückwirkend beendet und Leistungen zurückgefordert werden. Das BMI kündigt in diesem Zusammenhang nun Schwerpunktkontrollen an. Auch Vermieter solcher Büroadressen könnten Probleme bekommen, wenn sie ein "Rundum-sorglos-Paket" mit Bürostandort, Gewerbeanmeldung und Behördenwegen angeboten haben





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