Österreichische Fans optimistisch: 32 Prozent glauben an Titelgewinn

Eine ORF-Umfrage zeigt, dass 32 Prozent der Befragten glauben, dass die österreichische Nationalmannschaft unter Teamchef Ralf Rangnick den WM-Pokal in die Höhe stemmt. Österreich ist damit für die heimischen Fans sogar der Top-Favorit auf den Titel. Gleichzeitig hält Deutschland deutlich weniger für einen Titelkandidaten.

Am nächsten Mittwoch startet Österreich gegen Jordanien in die Weltmeisterschaft. Die Euphorie im Team ist gewaltig – und offenbar auch in der Heimat. Zumindest zeigt das vor dem Start ins Turnier eine ORF- Umfrage , deren Ergebnis selbst eingefleischte Optimisten staunen lassen dürfte.

Demnach glauben 32 Prozent der Befragten tatsächlich daran, dass die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick am Ende den WM-Pokal in die Höhe stemmt. Damit ist Österreich für die heimischen Fans sogar der Top-Favorit auf den Titel. Das deckt sich auch mit einer"Heute"-Umfrage – hier tippten ebenfalls knapp 32 Prozent auf den österreichischen WM-Titel. Von Deutschland halten die Österreicher dagegen deutlich weniger.

Der vierfache Weltmeister kommt gemeinsam mit anderen Nationen lediglich auf fünf Prozent und spielt in den Titelträumen der heimischen Fans kaum eine Rolle





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