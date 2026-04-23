Österreichische Delegation besucht rumänische EU-Außengrenze und Asylzentren

Eine Delegation aus Oberösterreich unter der Leitung von Integrationslandesrat Christian Dörfel hat Rumänien besucht, um sich über die Situation an der EU-Außengrenze zu informieren und die Vorbereitungen für das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) zu begutachten. Der Fokus lag auf Temeswar und der Zusammenarbeit mit der rumänischen Grenzpolizei.

Die österreichische Delegation unter der Führung von Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP) hat kürzlich Rumänien besucht, um sich ein Bild von der Situation an der EU-Außengrenze zu machen und die Herausforderungen der Migration spolitik vor Ort zu begreifen.

Der Fokus lag dabei auf der Westbalkanroute, die für Oberösterreich und die gesamte Europäische Union von Bedeutung ist. Temeswar, eine Stadt im Westen Rumäniens, diente als Ausgangspunkt für die Reise zur serbischen Grenze. Die Stadt selbst erlebt derzeit einen Aufschwung, der durch zahlreiche Baustellen und neue Grünanlagen sichtbar wird – ein Zeichen für Dynamik und Entwicklung.

Der Reiseführer beschreibt Temeswar als eine Stadt, in die wieder Leben eingehaucht wird, im Gegensatz zu einem Gefühl der Stagnation, das möglicherweise in anderen Regionen vorherrscht. Rumänien wird von Dörfel als ein 'Schlüsselland' in der europäischen Migrationspolitik betrachtet, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS). Dieses System, das ab Mitte des Jahres in Kraft treten soll, zielt darauf ab, die Asylverfahren zu beschleunigen, die Kontrollen zu verschärfen und die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedsstaaten zu intensivieren.

Das GEAS beinhaltet verpflichtende Vorab-Screenings mit Sicherheits- und Gesundheitschecks direkt an den Außengrenzen. Personen, bei denen die Chancen auf eine Asylgewährung gering sind, können für bis zu zwölf Wochen festgehalten werden, während ihre Anträge geprüft werden. Ein zentrales Ziel des GEAS ist die Stärkung des Schutzes der EU-Außengrenzen, die Beschleunigung von Entscheidungen über Asylanträge und die Erleichterung von Rückführungen. Gleichzeitig soll ein Solidaritätsmechanismus eingeführt werden, der eine gerechtere Verteilung der Asylsuchenden auf die Mitgliedsstaaten gewährleisten soll.

Dies kann entweder durch die Aufnahme von Asylsuchenden oder durch finanzielle Beiträge erfolgen. Die Eurodac-Datenbank wird ausgebaut und die Zuständigkeiten innerhalb der EU klarer geregelt, um eine effizientere und koordinierte Asylpolitik zu ermöglichen. Die rumänische Grenzpolizei in Temeswar, unter der Leitung von Nelu-Gabi Paraschiv, wird bereits jetzt für ihre effektive Arbeit gelobt. Dörfel betonte, dass die Erfahrungen Rumäniens zeigen, wie wichtig funktionierende Systeme an den EU-Außengrenzen sind, um die Migrationsströme zu steuern und die Sicherheit zu gewährleisten.

Die Delegation besuchte auch das Emergency Transit Center, eine Einrichtung, die besonders gefährdeten Asylsuchenden Unterkunft bietet, sowie ein staatliches Asylzentrum in Temeswar. Diese Zentren spielen eine wichtige Rolle bei der Integration von Menschen in ein System, das zukünftig schneller und effizienter funktionieren soll. Die Besichtigung dieser Einrichtungen ermöglichte es der Delegation, sich ein detailliertes Bild von den Herausforderungen und den bereits vorhandenen Strukturen zu machen.

Die Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort lieferten wertvolle Einblicke in die praktische Umsetzung der Asylpolitik und die Bedürfnisse der Asylsuchenden. Die Erfahrungen, die in Temeswar gesammelt wurden, sollen dazu beitragen, die Migrationspolitik in Oberösterreich und der gesamten EU weiter zu verbessern und an die aktuellen Herausforderungen anzupassen. Die Zusammenarbeit mit Rumänien wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, um die EU-Außengrenzen effektiv zu schützen und gleichzeitig humanitären Verpflichtungen gerecht zu werden.

Die Delegation kehrte mit dem klaren Ziel zurück, die gewonnenen Erkenntnisse in die politische Arbeit einzubringen und sich für eine europäische Asylpolitik einzusetzen, die sowohl sicher als auch fair ist. Die Situation in Temeswar verdeutlicht die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Lösung, um die Migrationsherausforderungen erfolgreich zu bewältigen





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