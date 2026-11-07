Österreichische Christkindlmärkte: Moderne Sicherheitsstrategie mit Drohnen

Das Innenministerium setzt auf Drohnen und zivile Beamte für die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten. Warnung des BKA vor Taschendiebstahl und Tricks.

Österreich ische Christkindlmärkte ziehen auch heuer wieder zahlreiche Besucher an, weshalb das Innenministerium eine moderne Einsatzstrategie zur Gewährleistung der Sicherheit aufgelegt hat. Diese Strategie geht über die klassische Präsenz von Uniformierten hinaus und bindet zivile Beamte sowie Mitglieder des Verfassungsschutz es aktiv in den Schutz ein. Zusätzlich kommt erstmals eine gezielte Drohnenüberwachung zum Einsatz, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und die Koordination der Einsatzkräfte vor Ort zu erleichtern.

Drohnen als neues Instrument der Überwachung

Die Nutzung von Drohnen stellt eine signifikante Erweiterung der verfügbaren technischen Mittel dar, um die öffentliche Sicherheit auf den Adventmärkten zu gewährleisten. Da Drohnen selbst potenzielle Gefahrenquellen darstellen können, ermöglicht eine Novelle des Luftfahrtgesetzes den Landespolizeidirektionen die Einrichtung von Drohnenflugverbotszonen bei entsprechender Gefährdungseinschätzung. Sollte es zu missbräuchlichen Einsätzen kommen, steht das Einsatzkommando Cobra mit seinen spezialisierten technischen Fähigkeiten bereit, um gegenzusteuern.

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Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, betonte in diesem Zusammenhang, dass kein Weihnachtsmarkt wie der andere sei. Die Sicherheitsmaßnahmen werden daher flexibel an die örtlichen Gegebenheiten angepasst, um eine angemessene Reaktion im Ernstfall zu gewährleisten. Die Polizei gibt sich gut vorbereitet und betonte, dass im Augenblick keine konkreten Hinweise auf spezifische Bedrohungen rund um Christkindlmärkte oder andere Advent-Veranstaltungen vorliegen.

Internationale Kooperation und Staatsschutzbeobachtung

Die Vorbereitung auf die bevorstehende Saison wird durch intensive internationale Austausche unterstützt, um von den Erfahrungen anderer europäischer Staaten zu profitieren. Österreich hat bereits mit Partnern im Ausland bezüglich der Schutzmaßnahmen kommuniziert und die dort getroffenen Maßnahmen mit den lokalen Veranstaltern abgestimmt. Diese Abstimmung erfolgt im Einklang mit der fortlaufenden Beobachtung nationaler und internationaler Entwicklungen durch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst.

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Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf präventive Maßnahmen vor Beginn der Hauptveranstaltung. Im Vorfeld wurden bereits neun Hausdurchsuchungen durchgeführt, um präventiv gegen kriminelles Potenzial vorzugehen. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, darunter Mobiltelefone, Datenträger, Laptops, diverse Messer, zwei Schlagringe, eine Schreckschusspistole mit Magazin, Suchtgift sowie einschlägige Literatur. Ergänzend dazu wurden zahlreiche Hafträume in Justizanstalten durchsucht.

Warnung des Bundeskriminalamts vor Taschendiebstahl

Neben der Terrorismusprävention warnt das Bundeskriminalamt (BKA) explizit vor Taschendiebstählen und Trickdiebereien, die das Gedränge auf Adventmärkten und in Einkaufsstraßen ausnutzen. Zu den bekannten Taktiken gehören das Anrempeln von Opfern oder das Verschütten von Getränken, um Aufmerksamkeit zu lenken. Manchmal sprechen Täter ihre Opfer auch gezielt an, um sie abzulenken und so Diebstähle zu ermöglichen.

Um sich vor diesen Straftaten zu schützen, wird dringend geraten, Wertsachen möglichst nah am Körper zu tragen und Taschen sowie Rucksäcke verschlossen zu halten. Besonders effektiv ist es, diese auf der Körpervorderseite zu tragen und nur wenig Bargeld mitzuführen. Im Falle eines Diebstahls sollten Bank-, Kredit- sowie SIM-Karten unverzüglich gesperrt und die Polizei alarmiert werden, um weiteren Schaden abzuwenden.