Österreichische Bundesregierung zieht Agrardiesel-Vergütung um ein Jahr vor, um Landwirten zu entlasten

Die österreichische Regierung reagiert auf den Iran-Krieg und die damit verbundenen Steigerungen von Diesel- und Düngemittelpreisen, indem sie die Agrardiesel-Vergütung um ein Jahr vorzieht. Der Zuschuss wird voraussichtlich rund 16 Cent je Liter betragen und soll die Liquidität der Betriebe stärken.

Der Iran-Krieg und die damit verbundenen Anstiege von Diesel- und Düngemittelpreisen setzen die österreichischen Landwirte massiv unter Druck. Nun reagiert die Bundesregierung und zieht die Agrardiesel-Vergütung um ein Jahr vor.

Doch diese Pläne müssen nun wegen des Iran-Krieges adaptiert werden. Die Auszahlungen sollen nun um ein Jahr vorgezogen werden, teilte das Landwirtschaftsministerium in einer Aussendung am Sonntag mit. Der Zuschuss werde voraussichtlich rund 16 Cent je Liter betragen. Weitere Details zum künftigen Modell und den Auszahlungsmodalitäten werden noch verhandelt, hieß es weiter.

"Mit dem Vorziehen der Auszahlung um ein Jahr wirken wir den aktuell hohen Preisen entgegen und stärken die Liquidität unserer Betriebe". Im Doppelbudget sind dafür 100 Millionen Euro vorgesehen





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