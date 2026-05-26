Österreichische Bevölkerung skeptisch gegenüber Zukunft des Gesundheitssystems

Mehr als skeptisch sehen die Österreicher die Zukunft des Gesundheitssystems. 44 Prozent sind mit dem Status quo unzufrieden und machen sich Sorgen um lange Wartezeiten, Ärztemangel und steigende Kosten. Zweifel haben die Patienten zudem an der Reformkraft der Politik.

Mehr als skeptisch sehen die Österreich er die Zukunft des Gesundheitssystem s. 44 Prozent sind mit dem Status quo unzufrieden und machen sich Sorgen um lange Wartezeiten , Ärztemangel und steigende Kosten .

Zweifel haben die Patienten zudem an der Reformkraft der Politik. Durchgeführt wurde die repräsentative Befragung von 1000 Österreichern ab 16 Jahren im Mai 2026 durch "Demox Research" im Auftrag des "Austrian Health Forum". Dort werden rund 400 hochrangige Experten aus Medizin, Wissenschaft und Politik diskutieren, worauf die Gesundheitsreform in Österreich hinauslaufen soll. Noch immer geben 55 Prozent an, mit der Gesundheitsversorgung und dem System von medizinischer Versorgung in Österreich zufrieden zu sein.

Doch der Anteil der Zufriedenen sinkt von Jahr zu Jahr. Als unzufrieden bezeichnen sich 44 Prozent. Beachtliche 64 Prozent sind der Meinung, dass sich die Gesundheitsversorgung verschlechtert hat. Bezogen auf die Versorgung durch Hausärzte, Fachärzte und Krankenhäuser bemängeln 64 Prozent eine allgemeine Verschlechterung: hauptsächlich aufgrund der längeren Wartezeiten und der schwierigen Terminvergabe (38 Prozent), des Ärztemangels (32 Prozent), nur 17 Prozent bemängeln die Qualität der Behandlungen, der Diagnostik oder Kommunikation durch ärztliches Personal.

"Es gibt klare Anzeichen, dass die Bevölkerung in vielen Bereichen reformbereit ist. Die Sicherung der Versorgung bleibt Top-Thema, aber die Menschen sind offen für neue Ansätze im System", fasst Christoph Hörhan, Gründer des Austrian Health Forum, weitere Ergebnisse der Umfrage zusammen. Bei der Diskussion um Krankenhausstandorte zeigen sich 42 Prozent pragmatisch: Sie würden längere Fahrzeiten ins Krankenhaus akzeptieren, wenn sie im Nachbarbezirk mit einer besseren Versorgung rechnen könnten, etwa durch eine höhere Spezialisierung in einem etwas weiter entfernten Schwerpunkt-Krankenhaus.

Allerdings lehnen 51 Prozent der Befragten den Abbau eines Spitalsstandorts im eigenen Bezirk strikt ab.68 Prozent glauben nicht, dass es der Politik gelingen wird, die Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. 66 Prozent glauben nicht, dass es Einsparungen im System ohne Leistungskürzungen geben kann, vielmehr erachten 82 Prozent Kürzungen bei Leistungen, höhere Selbstbehalte oder Kosten in naher Zukunft im Gesundheitswesen für wahrscheinlich.

"Die Menschen spüren die dringende Notwendigkeit einer umfassenden Gesundheitsreform. Jetzt geht es darum, mit mutigen Schritten Handlungsfähigkeit zu beweisen, die Probleme offen anzusprechen und in den entscheidenden Fragen pragmatische Lösungen über Partikularinteressen zu stellen", so Hörhan





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Österreich Gesundheitssystem Befragung Austrian Health Forum Krankenhausstandorte Reformkraft Politik Zufriedenheit Wartezeiten Ärztemangel Kosten Qualität Diagnostik Kommunikation Hausärzte Fachärzte Krankenhäuser Pragmatisch Zusicherung Reform Gesundheitsreform Austrian Health Forum Krankenhausstandorte Reformkraft Politik Zufriedenheit Wartezeiten Ärztemangel Kosten Qualität Diagnostik Kommunikation Hausärzte Fachärzte Krankenhäuser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haben neutrale Staaten noch eine Zukunft?Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen warnt vor einer neuen Weltordnung: Europa könne sich nicht länger zu hundert Prozent auf die ...

Read more »

Zwei österreichische Urlauber sterben bei Sturz von Brücke auf Flores,Zwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores bei einem Ausflug zu einem Wasserfall ums Leben gekommen. Die Leichen der beiden Urlauber wurden am Sonntag in einen Fluss unterhalb der Brücke geborgen.

Read more »

Zwei österreichische Touristen tödlich verunglückt auf indonesischer Insel FloresZwei österreichische Touristen stürzten von einer Hängebrücke in die Tiefe auf der indonesischen Insel Flores

Read more »

Zwei österreichische Touristen tödlich verunglückt auf der indonesischen Insel FloresZwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores tödlich verunglückt. Die beiden Urlauber stürzten von einer Hängebrücke in die Tiefe und kamen bei der Rettung ums Leben.

Read more »