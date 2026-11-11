Österreichische Banken: Gewinne steigen, aber notleidende Kredite belasten

Die Oesterreichische Nationalbank meldet Rekordgewinne für das erste Halbjahr, warnt jedoch vor steigenden Risiken durch notleidende Kredite im Immobilienbereich.

Der heimische Bankensektor verzeichnete im ersten Halbjahr des laufenden Jahres ein deutliches Wachstum der Erträge. Die Institute haben ihre Gewinne im Vergleich zum Vorjahreswert von fünf Mrd. Euro auf nun 9,3 Mrd. Euro gesteigert. Diese Entwicklung unterstreicht die finanzielle Stabilität der österreichischen Finanzwirtschaft in einer global unsicheren Lage.

OeNB bestätigt hohe Resilienz

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) stellte am Mittwoch fest, dass die Institute über eine gute Eigenmittelausstattung verfügen. Selbst bei einem schweren wirtschaftlichen Einbruch wären die heimischen Banken laut dem Aufsichtsgremium in der Lage, diese Belastung zu stemmen. Die Notenbank betonte, dass der Sektor nicht nur resilient ist, sondern auch über ausreichende Puffer verfügt, um externe Schocks abzufedern.

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Anstieg problematischer Kreditbestände

Trotz der positiven Gewinnentwicklung gibt es signifikante Sorgen bezüglich der Qualität der Kreditportfolios. Das Volumen an problematischen Krediten ist um 1,5 Milliarden Euro auf 28 Milliarden Euro gestiegen. Zwar habe sich die Quote ausfallgefährdeter Kredite bei knapp drei Prozent stabilisiert, doch die absoluten Zahlen deuten auf eine Verschlechterung hin. Die Aufseher weisen darauf hin, dass trotz einer insgesamt stabilen Quote weiterhin zusätzliche Risiken in den Kreditportfolios bestehen.

Betroffene Institute und europäische Standards

Bei 56 von in Summe 314 österreichischen Banken sind mehr als fünf Prozent der vergebenen Kredite als notleidend eingestuft. Diese 56 Institute machen rund neun Prozent der gesamten Bilanzsumme des heimischen Bankensektors aus. Nach den Richtlinien der Europäischen Bankenaufsicht gelten Banken, die mit ihren faulen Krediten die Schwelle von fünf Prozent in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen überschreiten, als Institute mit einem hohen Bestand an notleidenden Krediten. Für diese Häuser gelten strengere aufsichtsrechtliche Anforderungen.

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Kritik am Abbau alter Kredite

Markus Schwaiger, Direktor der Hauptabteilung Finanzmarktstabilität und Bankenprüfung, wies auf die wachsende Problematik hin. Das Durchschnittsalter eines ausgefallenen Kredits sei von knapp über einem Jahr im Jahr 2023 auf zuletzt 1,7 Jahre gestiegen. Dieser Anstieg ist ungünstig, da Banken ihre Kreditausfälle nach EU-Vorgaben nach einer gewissen Anzahl von Jahren vollständig wertberichtigen müssen. Werde zu wenig wertberichtigt oder der Kredit nicht rechtzeitig abgebaut, sei das eine Belastung für die Banken, da die Kredite dann vom Kapital abgezogen werden müssen.

Risiko im Gewerbeimmobiliensektor

Vor allem der Gewerbeimmobiliensektor sticht negativ hervor. Dort liegt der Anteil fauler Kredite bei über acht Prozent, während er 2023 noch bei zwei Prozent lag. Grund für den starken Anstieg ist die Erhöhung der Leitzinssätze in den vergangenen Jahren, die Darlehen erheblich verteuerten und viele Immobilienentwickler in die Insolvenz rutschten. Der heimische Bankensektor hat beim Abbau oder Verkauf dieser Papiere kaum Fortschritte erzielt.

Zukünftige Herausforderungen für die Banken

Das Durchschnittsalter der schlechten Kredite nimmt weiter zu und verfestigt sich zunehmend. Ungelöste Altfälle bleiben ein Risiko für die heimischen Banken. Der Kapitalabzug beläuft sich aktuell bereits auf nicht ganz eine Mrd. Euro. Insgesamt müssten die Banken auf ihre Kreditrisikosteuerung achten, insbesondere bei Immobilienfinanzierungen, um widerstandsfähig zu bleiben. Neben dem Abbau notleidender Kredite sind höhere Wertberichtigungen und eine konservative Bewertung von Sicherheiten erforderlich.