Österreichische Außenministerin reist nach Saudi-Arabien zur Deeskalation im Krieg

Die österreichische Außenministerin begibt sich auf eine diplomatische Reise nach Saudi-Arabien, um im Iran-Konflikt zu vermitteln und zur Deeskalation beizutragen. Ziel ist es, Gespräche mit regionalen Akteuren zu führen und eine diplomatische Lösung zu fördern.

Die österreichische Außenministerin hat sich am Montag auf den Weg nach Saudi-Arabien begeben, um zur Deeskalation im Krieg beizutragen. Dies berichtet der Standard. Sie plant, sich dort mit ihrem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud zu treffen. Weitere Treffen mit dem Generalsekretär des Golfkooperationsrats, Jassim Mohammed Al-Budaiwi, und Wirtschaftsminister Faisal F. Alibrahim stehen ebenfalls auf dem Programm. Die Reise wird voraussichtlich mehrere Tage dauern.

Bereits am Wochenende zuvor hatte die Ministerin mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi telefoniert. Meinl-Reisinger betonte die Bedeutung, den Dialog aufrechtzuerhalten und die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Derzeit tagt in Österreich ein Krisenstab, um die Situation zu bewerten. Neben dem Iran stand Meinl-Reisinger in letzter Zeit auch in Kontakt mit Vertretern der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, des Oman und Kuwaits. Dies geht aus Informationen des Außenministeriums hervor, die vom Standard zitiert werden. Auch Gespräche mit der Türkei sind dokumentiert. Hauptziel der Außenministerin ist es, zu vermitteln und diplomatische Lösungen zu suchen. Das Außenministerium unterstreicht, dass alle diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssen. Die Reise nach Saudi-Arabien wird zudem als ein Zeichen der Solidarität gewertet, da die Golfstaaten als Opfer des Krieges, aber nicht als dessen Verursacher betrachtet werden. Die Ministerin wies gleichzeitig auf die Auswirkungen des Irankriegs auf Österreich hin und betonte die Notwendigkeit, in der Region präsent zu sein. Außenpolitik darf nicht von der Seitenlinie aus betrieben werden, so Meinl-Reisinger. Ihr Ziel in Saudi-Arabien und der gesamten Region ist es, Wege zur Deeskalation zu finden und zur Lösung der Krise beizutragen. Sie sieht die Notwendigkeit, alle diplomatischen Kanäle zu nutzen, um die Situation zu entschärfen und einen drohenden Konflikt abzuwenden. Die Bemühungen der Ministerin sind ein klares Signal für das Engagement Österreichs in der internationalen Diplomatie und dessen Bestreben, eine friedliche Lösung des Konflikts zu fördern. Die Reise nach Saudi-Arabien soll nicht nur der direkten diplomatischen Interaktion dienen, sondern auch dazu beitragen, das Vertrauen zwischen den beteiligten Parteien zu stärken und eine Grundlage für weitere Gespräche zu schaffen. Die Außenministerin betont die Wichtigkeit der regionalen Stabilität und die Notwendigkeit, eine Eskalation der Gewalt zu verhindern. Die Gespräche mit den verschiedenen Akteuren in der Region sollen dazu dienen, ein gemeinsames Verständnis für die aktuelle Situation zu entwickeln und mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten. Die Reise unterstreicht das Engagement Österreichs für Frieden und Stabilität in der Region und dessen Bereitschaft, sich aktiv an der Lösung des Konflikts zu beteiligen. Die Ministerin setzt auf einen breiten Ansatz, der sowohl bilaterale Gespräche als auch multilaterale Formate umfasst, um eine umfassende Lösung zu finden, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. Die Bemühungen der Außenministerin sind ein wichtiger Beitrag zur internationalen Diplomatie und ein Zeichen der Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts. Die Reise wird von Beobachtern als ein mutiger Schritt gewertet, der das Engagement Österreichs für Frieden und Stabilität unterstreicht





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