Österreichische App vereint Gefahrenanalyse, Vorsorge und Live-Warnungen

Die neue App soll die Menschen in Österreich motivieren, sich mit Krisenszenarien auseinanderzusetzen und ihnen personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen bieten. Die Grundidee der App ist, eine persönliche Betroffenheit zu erzeugen und Informationen auf Haushalte und Einzelpersonen abzustimmen.

Die App likation befindet sich ab sofort in der Testphase und soll im September 2026 veröffentlicht werden. Sie vereint Gefahrenanalyse, personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen und soll die Nutzerinnen und Nutzer persönlich erreichen.

So sollen die Menschen in Österreich animiert werden, sich mit Krisenszenarien auseinanderzusetzen.

"Es ist eine große Verantwortung, die wir tragen", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag beim Pre-Launch der App in Wien. Die Anwendung sei ein"enorm wichtiger Schritt in der Modernisierung, in der zeitgemäßen Krisenvorsorge", sagte er. Vor den Vorhang holte der Minister das große Netz an Ehrenamtlichen in Österreich.

"Da sind wir Weltmeister", lobte er die Freiwilligen. ÖVP-Politiker und ÖZSV-Präsident Andreas Hanger sieht Zivilschutz einerseits als staatliche Aufgabe, betonte am Montag aber auch die Bedeutung eines jeden Menschen. Daher war die Grundidee der App: "Wir müssen eine persönliche Betroffenheit erzeugen!

" Informationen sollen in der App nicht für die Allgemeinheit verbreitet werden, sondern zugeschnitten auf Haushalte und einzelne Personen. Die App ist europaweit einzigartig, vielleicht sogar weltweit einzigartig! , so Hanger





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