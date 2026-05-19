Österreicherinnen und Österreicher reagieren sensibel auf die steigenden Sprit- und Flugpreise, viele ändern ihre Reisepläne

Die aktuelle Teuerung führt zu veränderten Reisegewohnheiten der Österreicherinnen und Österreicher. Besonders Familien und diejenigen, die niedrige Kosten bevorzugen, entscheiden sich für das Auto statt des Flugzeugs. Viele verkürzen die Reisezeit und meiden Flugreisen. Allerdings lässt sich nicht jeder von der steigenden Entwicklung beeinflussen. 24 Prozent reisen wie geplant und sind unsicher, wie sich die Entwicklung auf ihren Urlaub auswirkt.

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'Öffnet in neuem Fenster' wird zur Kostenfrage. Besonders Familien setzen verstärkt auf nähere Reiseziele und das Auto statt Flugreisen. Steigende Sprit- und Flugpreise wirken sich zunehmend auf die Urlaubsplanung der Österreicherinnen und Österreicher aus. Laut einer aktuellen Umfrage von Innofact für AutoScout24 passen bereits drei Viertel der Befragten ihre Reisepläne an die höheren Kosten für Mobilität an.

Viele entscheiden sich für kürzere Strecken, ein näheres Reiseziel oder verzichten auf Flugreisen. Nur knapp ein Viertel verreist wie geplant. Die anhaltend hohen Energiepreise verändern das Reiseverhalten der Menschen in Österreich spürbar. Besonders gefragt sind günstigere oder näher gelegene Urlaubsdestinationen. 20 Prozent der Befragten geben an, bewusst preiswertere oder näher gelegene Reiseziele zu wählen.

Gleichzeitig planen 17 Prozent, insgesamt weniger oder kürzer zu verreisen. Auch beim Verkehrsmittel zeigt sich ein klarer Trend. 18 Prozent wollen mit dem Auto statt mit dem Flugzeug verreisen. Weitere 13 Prozent bleiben ebenfalls bei Autoreisen, achten dabei jedoch deutlich stärker auf die Ausgaben rund um die Fahrt. Acht Prozent sparen zusätzlich bei Aktivitäten und Ausgaben vor Ort.

Vor allem Familien reagieren sensibel auf die steigenden Kosten. Jede/jeder Fünfte aus Haushalten mit Kindern nutzt für die Urlaubsreise nun das Auto statt des Flugzeugs. Ebenso viele entscheiden sich für ein nähergelegenes Reiseziel oder verkürzen die Dauer des Urlaubs. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass viele Haushalte ihre Urlaubsausgaben mittlerweile sehr genau kalkulieren.

Für manche hat die Kostenentwicklung sogar gravierende Folgen: 12 Prozent geben an, heuer ganz auf Urlaub zu verzichten. 4 Prozent setzen stattdessen auf Reisen mit dem Wohnmobil. Diese Form des Reisens bietet mehr Flexibilität und bessere Kontrolle über die Kosten. Trotz der steigenden Preise lassen sich nicht alle Österreicherinnen und Österreicher von der aktuellen Entwicklung beeinflussen. 24 Prozent reisen nach eigenen Angaben wie geplant und ändern ihre Urlaubspläne nicht.

Weitere 14 Prozent sind derzeit noch unsicher, wie sich die Kostenentwicklung konkret auf ihren Urlaub auswirken wird. Die Innofact AG hat im April 2026 für die Umfrage im Auftrag von AutoScout24 534 österreichische Autobesitzerinnen und Autobesitzer bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (18 bis 65 Jahre) und Geschlecht quotiert befragt





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