Österreich wirbt um UN-Sicherheitsratssitz und treibt Afrika-Strategie voran

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger vertritt Österreich beim Antalya Diplomacy Forum und betont die Bedeutung der Teilnahme Österreichs an globalen Dialogen zur Sicherheit und wirtschaftlichen Zukunft. Sie nutzt die Gelegenheit, um für die Kandidatur Österreichs als nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu werben und die neue österreichische Afrika-Strategie vorzubereiten.

Österreich gehörte zu einer ausgewählten Gruppe von EU-Staaten, die ihre Teilnahme am diesjährigen Antalya Diplomacy Forum im türkischen Badeort signalisierten. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger nutzte die Gelegenheit, um nicht nur die Präsenz Österreichs auf der internationalen Bühne zu unterstreichen, sondern auch proaktiv für die Kandidatur des Landes um einen der zehn nicht-ständigen Sitze im UN-Sicherheitsrat für die Jahre 2027 und 2028 zu werben.

Die Teilnahme an diesem Forum, das traditionell vor allem Vertreter aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Afrika zusammenbringt, wurde von Meinl-Reisinger als strategisch wichtig erachtet, um Österreich als aktiven Gestalter in globalen Sicherheits- und Wirtschaftsfragen zu positionieren. Ihre Erklärung, dass der Krieg im Nahen Osten eine massive Bedrohung für den Wohlstand darstelle, unterstrich die Dringlichkeit, an den Orten präsent zu sein, an denen über die Sicherheit und die wirtschaftliche Zukunft Österreichs und Europas diskutiert wird. Die Außenministerin führte in Antalya eine Reihe von bilateralen Gesprächen mit hochrangigen Vertretern verschiedener Nationen. Zu ihren Gesprächspartnern zählten unter anderem die Außenminister Syriens, Jordaniens, der Ukraine, des Sudans und Pakistans. Besonders hervorgehoben wurde die Rolle Pakistans als Vermittler im Konflikt mit Iran, was für Österreich von entscheidendem Interesse sei, um eine friedliche Lösung herbeizuführen. Des Weiteren betonte Meinl-Reisinger die Notwendigkeit, in Syrien eine funktionierende Verwaltung und wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen, um Rückkehrmöglichkeiten zu eröffnen und den Migrationsdruck nach Europa zu mindern. Bemerkenswert war hierbei die Begegnung mit dem syrischen Außenminister Assad al-Schaibani, dessen Vergangenheit Verbindungen zur al-Nusra-Front aufweist, einer Abspaltung von al-Qaida. Diese Begegnung verdeutlicht die Komplexität der diplomatischen Herausforderungen und die Notwendigkeit, auch mit Akteuren in Dialog zu treten, deren Hintergründe kontrovers sind. Über Antalya hinaus unterstrich die Reise der Außenministerin ihre strategische Ausrichtung auf den afrikanischen Kontinent. Geplant waren weitere Gespräche mit den Chefdiplomaten von Somalia, Sambia und der Demokratischen Republik Kongo, bevor die Ministerin nach Äthiopien weiterreiste. Dort stand die Teilnahme am EU-Ethiopia Business Forum auf dem Programm, ein deutliches Signal für die Intensivierung der Beziehungen zu afrikanischen Partnern. Diese Reise ist Teil der Vorbereitung auf die Präsentation der ersten österreichischen Afrika-Strategie in den kommenden Monaten. Die Ministerin reiste in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation, um gezielt Kontakte für österreichische Unternehmen zu knüpfen und potenzielle Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden. Die Teilnahme am Antalya Diplomacy Forum wird somit als integraler Bestandteil dieser umfassenderen diplomatischen und wirtschaftlichen Agenda Österreichs betrachtet, die auf globale Vernetzung und die Stärkung der österreichischen Position auf der Weltbühne abzielt





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