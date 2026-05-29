Österreich-Wetter: Sonniger Freitag, dann heftige Gewitter am Wochenende

Am Freitag scheint in Österreich noch verbreitet die Sonne bei bis zu 30 Grad. Doch am Wochenende drohen schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, besonders im Norden und Osten.

Am Freitag erwartet Österreich ein nahezu perfekter Frühsommer tag: Unter dem Einfluss des Hochdruck gebiets Boris über Mitteleuropa scheint verbreitet die Sonne, abseits der Alpen bleibt der Himmel über weite Strecken sogar wolkenlos.

Ab dem späten Vormittag bilden sich über den Bergen ein paar harmlose Quellwolken, die aber keinerlei Niederschlag bringen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend nördlichen Richtungen, lediglich die Talwinde können tagsüber stellenweise etwas auffrischen. Die Temperaturen steigen auf sommerliche Werte: In den Niederungen werden 25 bis 30 Grad erreicht, in den Alpentälern liegt das Maximum bei etwa 22 bis 27 Grad. Besonders im Osten und Südosten kann es lokal sogar sehr heiß werden.

Doch schon am Samstag ändert sich die Wetterlage grundlegend. Eine feuchtere und labil geschichtete Luftmasse erreicht vor allem den Norden und Osten Österreichs, wodurch die Gewitterneigung deutlich zunimmt. Der Tag startet meist noch sonnig, doch gegen Mittag ziehen zunächst nördlich der Donau gewittrige Schauer auf. In der zweiten Tageshälfte steigt die Neigung zu lokal heftigen Gewittern etwa nordöstlich der Linie Mühlviertel-Südburgenland allgemein an.

Ansonsten bleibt es überwiegend trocken und auch freundlich. Der Nordwestwind frischt in Gewitternähe vereinzelt stürmisch auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 30 Grad, im Westen und Süden bleibt es mit 26 bis 32 Grad noch etwas wärmer. Vor allem in den östlichen Landesteilen ist mit Hagel, Starkregen und Sturmböen zu rechnen.

Am Sonntag überquert uns eine Kaltfront, die für eine weitere Verschärfung der Wetterlage sorgt. Entlang und nördlich der Alpen sowie im Osten dominieren von Beginn an dichte Wolken, begleitet von schauerartigem und teils gewittrigem Regen. Im Laufe des Nachmittags bessert sich das Wetter von Westen her allmählich, während im Süden und Südosten der Tag noch freundlich beginnt - dort muss man sich dann am Nachmittag auf örtliche Gewitter einstellen.

Der Westwind weht lebhaft, im Osten sogar kräftig, mit Spitzen bis in den stürmischen Bereich. Die Temperaturen gehen deutlich zurück: Im Norden und Osten werden nur noch 18 bis 23 Grad erreicht, im Westen und Süden sind es 22 bis 27 Grad. Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt es wechselhaft: Am Montag dominieren noch Wolken und einzelne Schauer, bevor sich ab Dienstag wieder ruhigeres und wärmeres Wetter mit viel Sonnenschein durchsetzt.

Insgesamt steht uns also ein typischer Frühsommer bevor, der mit einer raschen Wetteränderung von sonnig zu gewittrig aufwartet. Besonders in den Regionen nördlich der Alpen und im Osten ist am Wochenende Vorsicht geboten - die angekündigten heftigen Gewitter können lokal Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und Hagelschäden verursachen. Wir empfehlen, die aktuellen Wetterwarnungen im Auge zu behalten und bei Gewittern rechtzeitig Schutz zu suchen.

Die genauen Temperaturen variieren je nach Höhenlage: In den Bergen um 20 Grad, in den Tälern bis zu 30 Grad. Die Nächte bleiben mit Tiefstwerten um 15 Grad mild. Insgesamt zeigt sich das Wetter in Österreich sehr dynamisch, aber durchaus typisch für die Jahreszeit und die geografische Lage im Alpenraum. Wir bleiben für Sie am Ball und melden uns mit den nächsten Prognosen





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