Österreich: Warmfront und Tief über der Ostsee bringen Schauer und Gewitter

Die sonnige Frühsommer-Hitze, die bis Montag in Österreich vorherrschte, wurde am Donnerstag und Freitag durch die Überquerung einer Warmfront an der Alpennordseite unbeständig. Ein Tief über der Ostsee von Norden her den Alpenraum, mit ihr sind in weiterer Folge in der Osthälfte Schauer und Gewitter einzuplanen.

Die sonnige Frühsommer-Hitze, die bis Montag in Österreich vorherrschte, wurde am Donnerstag und Freitag durch die Überquerung einer Warmfront an der Alpennordseite unbeständig. Ein Tief über der Ostsee von Norden her den Alpenraum, mit ihr sind in weiterer Folge in der Osthälfte Schauer und Gewitter einzuplanen.

Der Freitag hat in der Osthälfte noch einen sonnigen Start zu bieten, im Westen ziehen hingegen schon zu Beginn viele Wolken durch, dazu setzt Regen ein. Tagsüber breitet sich das Niederschlgagsfeld ostwärts aus, vom Tiroler Unterland bis in die Obersteiermark regnet es teils ergiebig. Trocken und zeitweise sonnig bleibt es am ehesten im Südosten. Von Vorarlberg bis ins Nordburgenland weht mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind.

Am Samstag geht es nach Osten zu stark bewölkt in den Tag, dazu fällt besonders von den Kitzbüheler Alpen bis ins Mittelburgenland sowie nördlich davon auch noch schauerartiger Regen, auch das eine oder andere Gewitter ist mit dabei. Recht freundlich ist es bereits im Westen und Süden. Am Nachmittag setzt sich die Wetterbesserung auch in der Osthälfte durch, dann überwiegt meist der trockene Wettercharakter. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West, entlang der Donau auch kräftig.

Am Sonntag halten sich entlang der Alpennordseite ein paar Wolken, sonst geht es recht freundlich in den Tag. Auch untertags kommt die Sonne nicht zu kurz und wechselt sich mit lockeren Quellwolken ab, dabei steigt im zentralen und östlichen Bergland die Schauer und Gewitterneigung an, im Westen bleibt es meist trocken. Besonders im Süden und Südosten können sich am Nachmittag kräftige Gewitter bilden, lokal fällt Starkregen und Hagel





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