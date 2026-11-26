Die Zahl der abgewiesenen russischen Diplomaten in Österreich erreicht 2026 einen neuen Rekord. Das Außenministerium verschärft das Screening aufgrund anhaltender Spionagebedenken gegen internationale Organisationen in Wien.

Österreich hat im Jahr 2026 eine neue Rekordzahl an Einreisevisen für diplomatisches Personal aus Russland verweigert. Laut Angaben des österreich ischen Außenministerium s wurden bis zum 10. November 2026 insgesamt 36 russische Diplomaten von ihrer Akkreditierung oder dem Dienstantritt ausgeschlossen. Diese massive Zuspitzung der Zahlen markiert einen deutlichen Wendepunkt in der bilateralen Beziehung und unterstreicht die verschärfte Sicherheitspolitik Wiens gegenüber Moskau.

Historische Dimension der Ablehnungen

Seit dem Jahr 2016 hat das Außenministerium die Einreisevisen für den diplomatischen Dienstantritt von über 100 Personen verweigert, wobei mindestens 103 konkrete Fälle dokumentiert sind. Fast alle dieser Ablehnungen in den vergangenen zehn Jahren betrafen Staatsangehörige aus Ländern, die unter internationalen Sanktionen stehen. Der weitaus größte Teil dieser Maßnahmen richtet sich gegen Russland, das mit 87 betroffenen Personen allein den Großteil dieser Statistiken ausmacht. Weitere betroffene Staaten in diesem Zeitraum sind Belarus mit drei abgewiesenen Personen und der Iran mit sieben Fällen.

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Explosives Wachstum der Zahlen seit 2024

Die Dynamik der Zurückweisungen hat sich in den letzten Jahren dramatisch beschleunigt. Während im Jahr 2023 lediglich zwei Fälle dokumentiert wurden, stieg die Zahl der betroffenen Diplomaten im Jahr 2024 auf 30 Personen an. Im Jahr 2025 folgte eine weitere Steigerung auf 35 Personen, ehe die Zahlen 2026 mit 36 Ablehnungen ihren bisherigen Höchstwert erreichten. Das Ministerium gab an, dass es vor 2023 nur in seltenen Einzelfällen zu solchen Ablehnungen kam, weshalb keine detaillierten Daten für die Jahre davor veröffentlicht werden.

Sicherheitsbedenken und strategischer Fokus

Als Hauptgrund für diese strikte Politik gelten schwerwiegende Spionagebedenken. Wien gilt international als ein zentraler Drehkreuz für russische Spionagetätigkeiten, wobei ausländische Agenten gezielt internationale Organisationen ins Visier nehmen. Besonders die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) stehen im Fokus der Sicherheitsbehörden. Diese Institutionen sind in Wien ansässig und bieten nach Ansicht des Auslandsgeheimdienstes ideale Gelegenheiten für geheime Operationen.

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Politische Umsetzung und Personalwechsel

Der aktuelle Kurswechsel wird dem Büro von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) zugeschrieben, die seit Juli 2025 das Außenpolitik-Ressort leitet. Das Ministerium habe ein strengeres Screening-Verfahren für Diplomaten aus Moskau implementiert, um Spionageaktivitäten konsequent zu unterbinden. Interessanterweise begann die signifikante Erhöhung der Ablehnungszahlen bereits unter ihrem Vorgänger Alexander Schallenberg (ÖVP). Der russische Spitzendiplomat Konstantin Gawrilow klagte bereits 2023 auf einer OSZE-Sitzung in Wien über massive Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Schengen-Visen für sein Personal.

Rechtliche Lage und künftige Entwicklungen

Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahmen liegt in der Souveränität des Staates, die Ernennung unerwünschter Diplomaten zu verhindern. Aktuell befindet sich ein neues Gesetz in der Begutachtung, das im Februar in Kraft treten und die Rechtslage weiter verschärfen soll. Bisher ist Spionage in Österreich nur dann strafbar, wenn sie sich direkt gegen die Interessen der Republik Österreich richtet. Die Reduzierung des Personals der russischen Botschaft begann bereits mit dem Ukraine-Krieg, wobei die Belegschaft um 23 Prozent geschrumpft ist. Medienberichte aus dem Oktober 2024 belegen zudem, dass seit 2022 bereits 70 russische Diplomaten ihre Akkreditierung verwehrt wurde.