Österreich verschärft Spionagestrafen: Auch Angriffe auf EU und UNO strafbar

Österreich macht Spionage gegen internationale Organisationen wie EU und UNO strafbar. SPÖ-Politiker Martin Leichtfried begründet die neuen Gesetze mit der Notwendigkeit von Rechtssicherheit und dem Schutz der Wirtschaft vor Bedrohungen.

Die rechtliche Lage bezüglich der Spionage abwehr in Österreich unterliegt einer signifikanten Erweiterung. Spionage wird künftig nicht nur dann als strafbar eingestuft, wenn sie gegen nationale österreich ische Interessen gerichtet ist, sondern auch gegen andere wichtige Institutionen. Dazu zählen explizit internationale Organisationen wie die Europäische Union (EU) oder die Vereinten Nationen ( UNO). Damit wird der Schutzraum für ausländische Einrichtungen erweitert, die ihren Sitz in Österreich unterhalten.

Strafrahmen und Haftdrohung für Spionagewah

Für Personen, die im Interesse fremder Akteure gegen eine in Österreich ansässige Einrichtung spionieren, drohen nun drastisch erhöhte Sanktionen. Die Justiz kann im schlimmsten Fall Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren verhängen. Die untere Grenze für eine solche Verurteilung liegt bei einer Mindeststrafe von sechs Monaten. Diese massive Zuspitzung der Strafvorschriften zielt darauf ab, potenzielle Täter von illegalen Aktivitäten abzuhalten und die staatliche Sicherheitsarchitektur deutlich zu stärken.

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Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Bekämpfung sogenannter Wegwerf-Agenten. Bei diesen Personen handelt es sich oft um Individuen, die über Social-Media-Kanäle rekrutiert werden. Sie werden für vergleichsweise einfache Operationen eingesetzt und haben häufig keine tiefgehende operative Erfahrung oder langfristige Bindung an die spionierende Organisation. Für diese Gruppe gelten mit der neuen Gesetzgebung verschärfte Strafen, um das Angebot an solchen opportunistischen Spionagetätern einzudämmen.

Kontroverse Debatte um Sicherheit und Justizlast

Nicht überall in der politischen und fachlichen Szene trifft diese Novellierung auf uneingeschränkte Zustimmung. Der Sicherheitsexperte Martin Kreutner hat in einem Interview im Ö1-Radio massive Bedenken geäußert. Er warnt davor, dass die Kriminalisierung von Spionagehandlungen gegen alle internationalen Organisationen am Sitz des UNO-Hauptquartiers auf diplomatische und politische Minenfelder führt. Solche Schritte könnten die Beziehungen zu anderen Staaten und Organisationen unnötig belasten und die diplomatische Ebene überdehnen.

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Kreutner verdeutlichte zudem, dass die neue Gesetzgebung offensichtlich darauf abzielt, Ermittlungen gegen Abhöraktionen seitens der Russischen Föderation zu ermöglichen. Er wies jedoch darauf hin, dass die Russische Föderation nicht die einzige Gefahr darstellt, da fast jede Botschaft auf ihren Dächern Antennen-Wälder installiert hat. Zusätzlich warnte der Experte vor einer drohenden Überlastung der Justiz. Staatsanwaltschaft und Gerichte könnten bei der Umsetzung der neuen, weitreichenden Regeln an ihre personellen und kapazitiven Grenzen stoßen.

Argumentation der Regierung für mehr Klarheit

Demgegenüber stellt der SPÖ-Politiker Martin Leichtfried diese Befürchtungen als unbegründet dar. In seiner Positionierung im Ö1-Morgenjournal am Donnerstag betonte er, dass die Arbeit für die Justiz durch die neuen Bestimmungen sogar an Komplexität verlieren könnte. Da die strafrechtlichen Tatbestände nun klarer definiert sind, fällt es Ermittlern und Staatsanwälten künftig leichter zu beurteilen, welche konkreten Handlungen unter das Verbot der Spionage fallen. Diese rechtliche Eindeutigkeit soll Verfahren beschleunigen und effizienter gestalten.

Leichtfried betonte weiterhin, dass die Reform insbesondere aus rechtsstaatlicher Sicht zwingend notwendig sei. Rechtsstaatlichkeit bedeute schließlich, dass Vorgänge im nachrichtendienstlichen Bereich rechtlich eindeutig geregelt sein müssen. Die bisherige Situation habe zu viel Grauzonen enthalten, weshalb die neue Regelung bevorzugt werde. Es sei absurd zu argumentieren, dass der Rechtsstaat auf neue Verbrechensformen nicht reagieren solle, wie der Politiker klarstellte.

Technische Umsetzung der Messenger-Überwachung

Spionage stelle eine lebensbedrohliche Gefahr dar, die nicht nur die nationale Sicherheit, sondern auch die Wirtschaft, die Sozialleistungen und die Steuereinnahmen des Landes gefährde, warnte Leichtfried. Ein weiterer strittiger Punkt bleibt die Überwachung von Messenger-Diensten. Die Vorbereitungen dazu laufen nach den Angaben des Politikers wie geplant. Die notwendige technische Software befindet sich derzeit in der Beschaffungsphase, und es werden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und eingeschult, um die Kapazitäten zu erweitern.

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Leichtfried rechnet damit, dass die Überwachung verschlüsselter Messenger-Dienste Ende des ersten Quartals 2027 technisch einsatzbereit sein könnte. Ein entscheidendes Hindernis bleibt jedoch noch bestehen: Es steht noch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs aus. Ob die Maßnahme dann tatsächlich angewendet werden kann, hängt somit auch von der rechtlichen Prüfung ab. Justizministerin Anna Sporrer hat parallel dazu angekündigt, die personelle Situation in den Behörden zu evaluieren, um den gesteigerten Anforderungen gerecht zu werden.